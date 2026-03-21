Στη διάθεση των φιλάθλων τέθηκαν τα εισιτήρια με μηδενικό αντίτιμο για τους αγώνες της Εθνικής Ελπίδων με τη Μάλτα (στις 27/03) και τη Γερμανία (στις 31/03)

Διαθέσιμα για τους φιλάθλους είναι πλέον - και για πρώτη φορά για αυτό το ηλικιακό level - τα εισιτήρια με μηδενικό αντίτιμο για τους αγώνες της Εθνικής Ελπίδων με τη Μάλτα (27/03, 18:00, Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς) και τη Γερμανία (31/03, 19:00, 'Απόστολος Νικολαΐδης'). Η είσοδος θα είναι δωρεάν για το κοινό, όπως σε όλους τους αγώνες έως τώρα, ωστόσο απαιτείται η έκδοση ηλεκτρονικού εισιτηρίου μέσω της ticketmaster για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Η Εθνική Ελπίδων βρίσκεται «στου δρόμου τα μισά» για την πρόκριση στα τελικά του U21 EURO 2027, καθώς πραγματοποιεί εντυπωσιακή πορεία έως τώρα, ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο με πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες, έχοντας πετύχει 16 γκολ και δεχθεί μόλις 2 και βρίσκεται στην κορυφή του 6ου ομίλου με 15 βαθμούς, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (12).