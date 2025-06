Κριστιάνο Ρονάλντο: «Εάν έπρεπε να σπάσω το πόδι μου για την Πορτογαλία, θα το έκανα»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε πως δεν θα κατέθετε τα όπλα και θα αγωνιζόταν για την Πορτογαλία πάση θυσία, παρά το ότι είχε ενοχλήσεις στο πόδι του ήδη πριν τη σέντρα του τελικού του Nations League.

Η Πορτογαλία στέφθηκε πανάξια πρωταθλήτρια στο Nations League, επικρατώντας της Ισπανίας με 5-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά από ένα χορταστικό 2-2 στην κανονική διάρκεια. Ήταν η δεύτερη κατάκτηση του τροπαίου για τους Ίβηρες, με πρωταγωνιστή –και πάλι– τον εμβληματικό Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο αρχηγός των Πορτογάλων ισοφάρισε σε 2-2 κι έφτασε τα 938 γκολ καριέρας, όμως αποχώρησε στο 90’ λόγω τραυματισμού στο πόδι του. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, λύγισε και είπε συγκινημένος στις δηλώσεις του: «Είναι κάτι μοναδικό να κερδίζεις με την Πορτογαλία. Έχω πολλούς τίτλους με συλλόγους, αλλά τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό. Είναι ένα καθήκον που εκπληρώθηκε».

«Το ένιωθα το πρόβλημα ήδη από την προθέρμανση, αλλά αν έπρεπε να σπάσω το πόδι μου για την Πορτογαλία, θα το έκανα. Ήταν τελικός, έπρεπε να παίξω, έδωσα τα πάντα. Σκόραρα και βοήθησα όσο μπορούσα», συμπλήρωσε ο 40χρονος σούπερ σταρ, υποστηρίζοντας ότι τίποτα δεν θα τον σταματούσε σε ένα τόσο σπουδαίο ματς για τον ίδιο και το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

