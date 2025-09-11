Η εξήγηση για το τι πραγματικά ειπώθηκε από τον Κριστιάνο Ρονάλντο όταν έσπρωξε τον οπαδό που τον πίεζε.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για τον αγώνα της Πορτογαλίας με την Αρμενία στο Γερεβάν το Σάββατο (06/09), ο Ρονάλντο εθεάθη να σπρώχνει έναν οπαδό που προσπάθησε να βγάλει μια selfie μαζί του στο λόμπι του ξενοδοχείου όπου διέμενε η αποστολή της ομάδας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε χρήστης του «X», ο νεαρός κατάφερε να περάσει την ασφάλεια και πλησίασε τον «CR7», όμως αυτός τον έσπρωξε μακριά, ενώ παράλληλα πήγε να εισβάλλει και δεύτερος, προτού τον σταματήσει η ασφάλεια.

Και οι δύο απομακρύνθηκαν με συνοδεία αστυνομίας και ο Ρονάλντο έφυγε προς την αντίθετη κατεύθυνση μουρμουρίζοντας προς την ασφάλεια.

Η ειδική ερευνήτρια και αναγνώστρια χειλιών, Νίκολα Χίκλινγκ, αποκάλυψε το ξέσπασμα του 40 χρόνου επιθετικού.

Αφού έσπρωξε τον οπαδό μακριά, ο Πορτογάλος φέρεται να βγήκε έξω φρενών λέγοντας του «Ειπα, όχι άλλο. Φύγε!», ενώ όταν απομακρύνθηκε φαίνεται να μουρμούρισε «Μακάρι να πάει να γ@μ..ει».

Δείτε εδώ το επίμαχο βίντεο:

Ronaldo pushed a fan trying to take a picture😭



pic.twitter.com/fgObD3s2GG