Οι Legends Πορτογαλίας των Φίγκο, Πέπε, Κουαρέσμα νίκησε 4-1 τους Legends κόσμου των Καραγκούνη, Καρεμπέ.

Μία ωραία παράσταση πρόσφεραν στο στάδιο της Σπόρτινγκ Λισαβόνας Ζοσέ Αλβαλάδε οι Legends της Πορτογαλίας και οι Legends του κόσμου, με τους οποίους αγωνίστηκαν ο παλαίμαχος διεθνής άσος του Παναθηναϊκού Γιώργος Καραγκούνης και το στέλεχος του Ολυμπιακού Κριστιάν Καρεμπέ.

Τα έσοδα, όπως συνηθίζεται θα διατεθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Οι γηπεδούχοι Πορτογάλοι για την ιστορία επικράτησαν 4-1.

Στο 15' ο Παουλέτα άνοιξε το σκορ έπειτα από ασίστ του Κουαρέσμα. Στο 45' έγινε το 2-0 με κεφαλιά του Πόστιγκα, ο οποίος έπαιξε στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό, σε σέντρα του Φίγκο.

Οι legends του κόσμου μείωσαν στο 48' με τον Μάικλ Όουεν και στο 52' έγινε το 3-1 με θαυμάσιο πλασέ του Φίγκο. Στο 64' ο Μπέτο απέκρουσε το πέναλτι του Τζορκαέφ και στο 74' ο παλαίμαχος παίκτης Ρεάλ Μαδρίτης και της Πόρτο, ο Πέπε, έγραψε το 4-1.

Legends κόσμου: Τσεχ, Πουγιόλ, Ματεράτσι, Τέρι και Ζανέτι, Μεντιέτα, Χάμσικ, Καρεμπέ, Κακά, Σαβιόλα, Λάρσον. Έπαιξαν και οι Καραγκούνης, Φαν ντερ Σαρ, Ρομπέρτο Κάρλος, Μπαλάκοφ, Χάτζι, Τζορκαέφ, Όουεν, Ντελ Πιέρο, Στόιτσκοφ, Ούσικ.

Legends Πορτογαλίας: Βίτορ Μπαϊα, Μποσίνγκουα, Πέπε, Μπρούνο Άλβες (έπαιξε στην Ελλάδα με την ΑΕΚ), Κοεντράο, Τιάγκο, Μανίς, Φίγκο, Νάνι, Παουλέτα, Κουαρέσμα. Έπαιξαν και οι Μπέτο, Πιμπαρέλ, Ελισέου, Ντάνι, Ρικάρντο Καρβάλιο, Αντράντε, Σιμάο, Νούνο Γκόμες, Πόστιγκα.