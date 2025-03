Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος τιμήθηκε με πλακέτα για το ρεκόρ Γκίνες ως ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες νίκες σε επίπεδο εθνικών!

Στο παρελθόν έχει δηλώσει πως τα ρεκόρ τον κυνηγούν, ακόμα και στα... 40 του! Σε μια ηλικία που οι περισσότεροι απολαμβάνουν την απόσυρσή τους από το ποδόσφαιρο, εκείνος συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ και να θέτει νέα ορόσημα στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ο λόγος φυσικά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος στο ραντεβού της Πορτογαλίας με την Δανία δέχθηκε μια ιδιαίτερη βράβευση.

Αυτή τη φορά δεν ήταν κάποια Χρυσή Μπάλα, ούτε το Χρυσό Παπούτσι, αλλά το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες! Πριν από τη σέντρα των δυο ομάδων για τα προημιτελικά του Nations League, o CR7 παρέλαβε τιμητική πλακέτα στα χέρια του από τη διοργάνωση ως ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες νίκες σε επίπεδο εθνικών ομάδων!

132 νίκες για να είμαστε συγκεκριμένοι, με τον Πορτογάλο βέβαια λίγο αργότερα να σπαταλάει μια σπουδαία ευκαιρία να γιορτάσει με γκολ τη βράβευσή του, καθώς δεν κατάφερε να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι απέναντι από τον Κάσπερ Σμάιχελ.

Cristiano Ronaldo and world records go hand-in-hand 🐐



The Portuguese legend receives his Guinness World Record for the most wins in an international career (132).



Watch the #NationsLeague on Optus Sport. pic.twitter.com/PHlF2IdBvh