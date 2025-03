Η Ελλάδα θα διεκδικήσει την ανατροπή - ανόδου κόντρα στη Σκωτία σε ένα Hampden Park που θα είναι κατάμεστο για δύο λόγους. ΓΛΑΣΚΩΒΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ

Η Ελλάδα είναι με την... πλάτη στον τοίχο μετά την ήττα της από τη Σκωτία στο Φάληρο με 1-0 και για να πάρει την παρθενική της άνοδο στη League A του Nations League θα πρέπει να αλώσει το «Hampden Park» (23/3, 19:00).

Tο Σπίτι του Σκωτσέζικου Ποδοσφαίρου θα είναι κατάμεστο και μάλιστα για διπλό λόγο. Ο πιο βασικός είναι πως η ομάδα του Στιβ Κλαρκ με την αγωνιστική εξέλιξη που έχει παρουσιάσει έχει φέρει κοντά της τους φιλάθλους της Σκωτίας, οι οποίοι θα δώσουν δυναμικό παρών για να στηρίξουν την εθνική τους να παραμείνει στη League A του Nations League.

O έτερος λόγος είναι ο σπουδαίος Ντένις Λο. O Σκωτσέζος θρύλος έφυγε από τη ζωή στα 84 του χρόνια στις 18 Γενάρη του 2025 και η ρεβάνς με την Ελλάδα είναι το πρώτο ματς στο Hampden Park μετά το θάνατο του.

Tomorrow night, we will be paying tribute to a true Scotland legend: Denis Law.



Ahead of kick-off there will be a display in the north stand, with Denis' family also in attendance.



The Lawman will feature on the matchday programme cover.#SCOGRE pic.twitter.com/HE7TJmyUXa