Απέραντη θλίψη στον κόσμο του ποδοσφαίρου και δη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο θρύλος του συλλόγου, Ντένις Λο, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών.

Ένας εκ των «μεγάλων» του αγγλικού ποδοσφαίρου αποχώρησε για τη γειτονιά των Αγγέλων. Ο σπουδαίος Ντένις Λο, ένας εκ των σπουδαιότερων θρύλων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών. Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσαν οι Κόκκινοι Διάβολοι που επικοινώνησαν με την οικογένειά του.

Ο Ντένις Λο υπήρξε μέλος της θρυλικής γενιάς των μωρών του Ματ Μπάσμπι, η οποία έφερε στο Μάντσεστερ το πρώτο Κύπελλο Πρωταθλητριών πίσω στο 1968. Παράλληλα σε έντεκα χρόνια θητείας ως Κόκκινος Διάβολος (1962-1973) κατέκτησε δυο πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο, καταγράφοντας 237 γκολ σε 404 συμμετοχές με το κλαμπ.

Κορυφαία του ατομική διάκριση ήταν η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας το 1964, ενώ χειρότερη το γκολ που πέτυχε απέναντι στους Κόκκινους Διάβολους με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι και επικύρωσε τον υποβιβασμό της μεγάλης του αγάπης στη δεύτερη κατηγορία πίσω στο 1974.

Ένας εκ των σπουδαίων της εποχής, ο οποίος δεν είναι πια μαζί μας... Η φιγούρα του ωστόσο θα συνεχίσει να κοσμεί το «Ολντ Τράφορντ» ως μέλος του αγάλματος United Trinity, το οποίο στέκεται αγέρωχο από το γήπεδο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προς τιμήν των Ντένις Λο, Μπόμπι Τσάρλτον και Τζορτζ Μπεστ.

Manchester United is saddened to bring you the following statement from the family of Denis Law.