Οι πιθανότητες της Ελλάδας να πάρει την άνοδο στην Σκωτία

Η Ελλάδα μπορεί να έχασε με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» από την Σκωτία σ' ένα παιχνίδι, που σίγουρα δεν άξιζε κάτι τέτοιο, ωστόσο έχει ακόμα τις πιθανότητές της για να πάρει εκείνη την άνοδο.

Η Εθνική Ελλάδος γνώρισε την ήττα με 1-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» από την Σκωτία σ' ένα παιχνίδι που το πρώτο ημίχρονο ήταν μοιρασμένο, όμως στο δεύτερο η Ελλάδα ήταν σαφώς ανώτερη, χωρίς όμως να καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να κεφαλαιοποιήσει αυτήν της την εικόνα.

Η ήττα αυτή σίγουρα συρρίκνωσε τις πιθανότητές της για να κερδίσει την άνοδο, οι οποίες σύμφωνα με το Football Meets Data έπεσαν κατά 33%. Κοινώς από το 57% που είχε η Εθνική μας ομάδα προτού γίνει το πρώτο παιχνίδι, το ποσοστό της για να πάρει εκείνη την άνοδο είτε κερδίζοντας στην κανονική διάρκεια είτε μέσω της παράτασης ή της διαδικασίας των πέναλτι έπεσε στο 24%.

To qualify for UNL League A (as of 20 Mar):



84% 🇹🇷 Türkiye (📈 +35%)

81% 🇺🇦 Ukraine (📈 +39%)

76% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland (📈 +33%)

52% 🇷🇸 Serbia (📈 +11%)



48% 🇦🇹 Austria (📉 -11%)

24% 🇬🇷 Greece (📉 -33%)

19% 🇧🇪 Belgium (📉 -39%)

16% 🇭🇺 Hungary (📉 -35%)