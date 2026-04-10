Ιταλία: Ο προπονητής για τα φιλικά με Λουξεμβούργο και Ελλάδα
Με την Ιταλία να μένει εκτός για τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, ο Τζενάρο Γκατούζο αποχώρησε από την εθνική ομάδα της χώρας, με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας να καταλήγουν στην αναμενόμενη, προσωρινή λύση για τα δύο φιλικά ματς που θα δώσουν οι Ατζούρι τον Ιούνιο.
Ο προπονητής της Κ21, Σίλβιο Μπαλντίνι, θα καθίσει στον πάγκο των Ιταλών για τους αγώνες με Λουξεμβούργο (3/6) και Ελλάδα (7/6) πλαισιωμένος από το τεχνικό του επιτελείο, την ώρα που τα επόμενα επίσημα ματς της Σκουάντρα Ατζούρα είναι προγραμματισμένα για τον Σεπτέμβριο, όταν θα ξεκινήσει το Nations League.
Υπενθυμίζεται πως στις 22 Ιουνίου θα λάβουν χώρα οι εκλογές της FIGC, με τη νέα ηγεσία να έχει και την ευθύνη για την επιλογή του επόμενου προπονητή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Ιταλίας.
— Nazionale News 🇮🇹 (@NazionaleNews) April 10, 2026
