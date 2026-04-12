H Ιταλία μπορεί να είναι πιθανή αντικαταστάτρια σε περίπτωση που το Ιράν αποχωρήσει από το Μουντιάλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ένα σενάριο που μοιάζει τραβηγμένο, χωρίς όμως να είναι απίθανο κυκλοφορεί στα Ιταλικα ΜΜΕ. Σύμφωνα με τα εν λόγω δημοσιεύματα, σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί να συμμετάσχει στο Μουντιάλ, που θα διεξάχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, η FIFA θα μπορούσε να έχει ως αντικαταστάτη την Ιταλία που ακόμα ψάχνει λύση για τον πάγκο της και τρόπο να συνέλθει.

Αναλυτικότερα, το ερώτημα που εύλογα προκύπτει είναι γιατί η Ιταλία; Η οποία μάλιστα έμεινε εκτός θεσμού μετά το κάζο από τη Βοσνία και αγνοεί παρουσία σε παγκόσμιο κύπελλο από το 2014. Η απάντηση λοιπόν σύμφωνα πάντα με τα δημοσιεύματα από τον Ιταλικό Τύπο βρίσκεται στο καταστατικό της FIFA. Καθώς διατηρεί τη δυνατότητα να επιλέξει την ομάδα με την υψηλότερη θέση στο ranking, εφόσον βέβαια προκύψει κενό. Έτσι λοιπόν σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί να βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής οι Ατζούρι έχουν κάποιες ελπίδες...

Φυσικά όλα αυτά είναι ακόμη σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδεχόμενο στον ορίζοντα.