Κλήθηκαν Ζίβκοβιτς και Μαξίμοβιτς στην εθνική Σερβίας, εκτός έμεινε ο Μλαντένοβιτς

Ο προπονητής της εθνικής Σερβίας, Ντράγκαν Στοΐκοβιτς κάλεσε τους Ζίβκοβιτς και Μαξίμοβιτς, αλλά όχι τον Μλαντένοβιτς για τα παιχνίδια με την Αυστρία.

Στις κλήσεις της εθνικής Σερβίας βρέθηκαν οι Άντριγια Ζίβκοβιτς και Νεμάνια Μαξίμοβιτς, αλλά όχι ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος δεν έχει κληθεί καθόλου στα φετινή παιχνίδια του Nations League, όπως ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός της προπονητής, Ντράγκαν Στοΐκοβιτς. Υπενθυμίζουμε πως ο Φίλιπ Τζούρισιτς του Παναθηναϊκού έχει αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της πατρίδας του.

Ζίβκοβιτς και Μαξίμοβιτς έχουν παίξει από 53 παιχνίδια με το εθνόσημο, με τον πρώτο να έχει σκοράρει κι ένα τέρμα.

Οι κλήσεις αυτές αφορούν τα δύο παιχνίδια που θα δώσουν οι Σέρβοι με την Αυστρία στις 20 (εκτός) και 23 (εντός) Μαρτίου για τα Play Off του Nations League.

Οι κλήσεις της εθνικής Σερβίας:

Serbia squad for the Nations League playoff vs Austria.



Not sure how Mihailo Ivanovic & Aleksandar Stankovic aren't included when you look at the state of our midfield & attack....



Just another questionable Piksi squad. pic.twitter.com/nTkGaAjzH8