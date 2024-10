Στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας ο Κοτάρσκι

Ο Ντόμινικ Κοτάρσκι επέστρεψε στις κλήσεις της εθνικής Κροατίας μετά τον τραυματισμό που είχε στα μέσα του Οκτωβρίου.

Ο προπονητής της εθνικής Κροατίας, Ζλάτκο Ντάλιτς επισημοποίησε την επιστροφή του Ντόμινικ Κοτάρσκι στις κλήσεις της εθνικής ομάδας για τα δύο τελευταία της παιχνίδια για τον όμιλο που συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία του Nations League.

Οι Κροάτες πρώτα αντιμετωπίζουν την Σκωτία εκτός έδρας (15/11) κι έπειτα υποδέχονται την Πορτογαλία (18/11) σ' ένα παιχνίδι που πιθανότατα θα κρίνει και το ποιος θα πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο που δίνει εισιτήριο για την συμμετοχή στο Final Four της διοργάνωσης.

Ο 24χρονος τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ επέστρεψε έτσι στις υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας, από τις οποίες είχε λείψει τον Οκτώβριο εξαιτίας προβλήματος τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε.

Οι κλήσεις της εθνικής Κροατίας:

