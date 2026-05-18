Μουντιάλ 2026: Με Μόντριτς και Κοτάρσκι, χωρίς Λιούμπιτσιτς η αποστολή της Κροατίας
Η κλεψύδρα αδειάζει με το Μουντιάλ 2026 να είναι πλέον προ των πυλών και να γίνονται γνωστές οι αποστολές των ομάδων. Το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5) η Κροατία έκανε γνωστή την αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών που θα εκπροσωπήσουν την ομάδα στο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού, χωρίς «Έλληνες».
Ο Ζλάτκο Ντάλιτς λοιπόν άνοιξε τα χαρτιά του με τον αρχηγό και σημείο αναφοράς της ομάδας Λούκα Μόντριτς να είναι στην αποστολή. Εκτός έμειναν ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς και ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, δύο παίκτες που φέτος δεν είχαν τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελαν σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ αντίστοιχα.
Οι Κροάτες προκρίθηκαν αήττητοι στα τελικά του 2026 και ταξιδεύουν σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Οι προετοιμασία τους θα ξεκινήσει στις 25 Μαΐου, με το ραντεβού να δίνεται στο Ζάγκρεμπ. Την ίδια ημέρα η αποστολή θα μετακινηθεί στη Ριέκα, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 6 Ιουνίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Κροατία θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Αγγλία στις 17 Ιουνίου, τον Παναμά στις 24 Ιουνίου και τη Γκάνα στις 27 του μήνα.
Αναλυτικά:
Τερματοφύλακες:
- Ντόμινικ Λιβάκοβιτς
- Ντόμινικ Κοτάρσκι
- Ίβορ Πάντουρ
- Ίβιτσα Ίβουσιτς
Αμυντικοί:
- Γιόσκο Γκβάρντιολ
- Ντούγε Τσαλέτα-Τσαρ
- Γιόσιπ Στάνισιτς
- Γιόσιπ Γιουράνοβιτς
- Μπόρνα Σόσα
- Γιόσιπ Σούταλο
- Λούκα Βούσκοβιτς
- Μάριν Πόνγκρατσιτς
Μέσοι:
- Λούκα Μόντριτς
- Αντρέι Κράμαριτς
- Μάριο Πάσαλιτς
- Νίκολα Βλάσιτς
- Ματέο Κόβατσιτς
- Λόβρο Μάγιερ
- Νίκολα Μόρο
- Πέταρ Σούσιτς
Επιθετικοί:
- Άντε Μπούντιμιρ
- Πέταρ Μούσα
- Ιβάν Πέρισιτς
- Ίγκορ Ματάνοβιτς
- Φράνιο Ιβάνοβιτς
- Μίσλαβ Όρσιτς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.