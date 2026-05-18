Γνωστή έγινε η 26αδα της Κροατίας για το Μουντιάλ 2026, χωρίς να βρίσκεται στην εν λόγω λίστα οι Γιάγκουσιτς και Λιούμπιτσιτς.

Η κλεψύδρα αδειάζει με το Μουντιάλ 2026 να είναι πλέον προ των πυλών και να γίνονται γνωστές οι αποστολές των ομάδων. Το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5) η Κροατία έκανε γνωστή την αποστολή των 26 ποδοσφαιριστών που θα εκπροσωπήσουν την ομάδα στο μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού, χωρίς «Έλληνες».

Ο Ζλάτκο Ντάλιτς λοιπόν άνοιξε τα χαρτιά του με τον αρχηγό και σημείο αναφοράς της ομάδας Λούκα Μόντριτς να είναι στην αποστολή. Εκτός έμειναν ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς και ο Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, δύο παίκτες που φέτος δεν είχαν τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελαν σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ αντίστοιχα.

Οι Κροάτες προκρίθηκαν αήττητοι στα τελικά του 2026 και ταξιδεύουν σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Οι προετοιμασία τους θα ξεκινήσει στις 25 Μαΐου, με το ραντεβού να δίνεται στο Ζάγκρεμπ. Την ίδια ημέρα η αποστολή θα μετακινηθεί στη Ριέκα, όπου θα παραμείνει μέχρι τις 6 Ιουνίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Κροατία θα αντιμετωπίσει κατά σειρά την Αγγλία στις 17 Ιουνίου, τον Παναμά στις 24 Ιουνίου και τη Γκάνα στις 27 του μήνα.

Αναλυτικά:

Τερματοφύλακες:

Ντόμινικ Λιβάκοβιτς

Ντόμινικ Κοτάρσκι

Ίβορ Πάντουρ

Ίβιτσα Ίβουσιτς

Αμυντικοί:

Γιόσκο Γκβάρντιολ

Ντούγε Τσαλέτα-Τσαρ

Γιόσιπ Στάνισιτς

Γιόσιπ Γιουράνοβιτς

Μπόρνα Σόσα

Γιόσιπ Σούταλο

Λούκα Βούσκοβιτς

Μάριν Πόνγκρατσιτς

Μέσοι:

Λούκα Μόντριτς

Αντρέι Κράμαριτς

Μάριο Πάσαλιτς

Νίκολα Βλάσιτς

Ματέο Κόβατσιτς

Λόβρο Μάγιερ

Νίκολα Μόρο

Πέταρ Σούσιτς

Επιθετικοί: