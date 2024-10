Η FIFA θα δώσει το update στο Ranking στις 24 Οκτωβρίου ωστόσο σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία η Ελλάδα είναι μέσα στις ευρωπαϊκές χώρες με την πιο μεγάλη άνοδο.

Το επίσημο FIFA Ranking της FIFA με βάση την ενημέρωση που έχει έως τις 19 Σεπτεμβρίου έχει την Ελλάδα στη θέση Νο48 με άνοδο έξι θέσεων καθώς η προηγούμενή της θέση ήταν στο Νο54. Η επόμενη καταμέτρηση από τη FIFA θα προκύψει στις 24 Οκτωβρίου ωστόσο ήδη έχουν προκύψει data που εμφανίζουν τη χώρα μας ειδικά μετά το διπλό - έπος με την Αγγλία στις ευρωπαϊκές χώρες με την πιο μεγάλη βελτίωση.

Biggest improvement in new October 2024 FIFA ranking (European teams only):



+6 🇬🇷 GRE 🆙 48 to 42

+3 🇲🇰 MKD 🆙 72 to 69

+3 🇽🇰 KOS 🆙 104 to 101

+2 🇩🇪 GER 🆙 13 to 11

+2 🇷🇸 SRB 🆙 35 to 33

+2 🇷🇴 ROU 🆙 45 to 43

+2 🇦🇱 ALB 🆙 67 to 65

+2 NIR 🆙 73 to 71

