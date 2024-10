Εκτός εαυτού ο Ρονάλντο: «Είσαι σκ@τ@», είπε στον διαιτητή του αγώνα με τη Σκωτία (Vid)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα «έχωσε» στον διαιτητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Σκωτία και την Πορτογαλία μετά την απόφαση του ρέφερι να λήξει το παιχνίδι ενώ η ομάδα του 40χρονου ισχυρίζονταν πως είχε κερδίσει κόρνερ.

Η Πορτογαλία δεν μπόρεσε να «ξεκλειδώσει» την άμυνα της Σκωτίας στην 4η αγωνιστική των ομίλων του Nations League και «κόλλησε» στο 0-0.

Στη 200η του συμμετοχή ως βασικός με την εθνική του ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν βρήκε απαντήσεις, με τον Πορτογάλο σταρ να τα βάζει με τον διαιτητή της αναμέτρησης στο τέλος του αγώνα.

Οι Πορτογάλοι ισχυρίζονταν πως είχαν κερδίσει κόρνερ στις καθυστερήσεις, ωστόσο ο ρέφερι της αναμέτρησης, αποφάσισε να λήξει το παιχνίδι και να μην αφήσει στην ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ να απειλήσει για μια τελευταία φορά. Αυτή η απόφαση έφερε και τα νεύρα του Ρονάλντο ο οποίος τα «έχωσε» στον διαιτητή, λέγοντας του «είσαι σκ@τ@». Μάλιστα, ο Ρονάλντο δεν έμεινε εκεί καθώς κατά την αποχώρηση του από τον αγωνιστικό χώρο χειροκροτούσε ειρωνικά τον διαιτητή του αγώνα.

Cristiano Ronaldo was 𝙉𝙊𝙏 happy with the referee 🤬



Portugal had a corner but the referee blew for full time sending Ronaldo into meltdown.



