Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βαγγέλης Παυλίδης με το δεύτερό του γκολ έκανε το 1-2 και έστειλε την Ελλάδα στα ουράνια στο Γουέμπλεϊ σε μια ιστορική βραδιά για την Εθνική μας!

Ιστορία έγραψε η Εθνική μας ομάδα μέσα στο Γουέμπλεϊ, φεύγοντας παλικαρίσια με ένα μεγάλο διπλό με 1-2 επί της Αγγλίας, αφιερώνοντας την ιστορική νίκη στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ στο 49' και ήταν εκείνος που σκόραρε και το τέρμα της νίκης στο 94', ενώ η Αγγλία στο 87' είχε ισοφαρίσει με τον Μπέλινγκχαμ.

Ο Παυλίδης εκμεταλλεύτηκε την επιμονή του Πέλκα μέσα στην περιοχή των Άγγλων και με δυνατό δεξί σουτ βρήκε δίχτυα, με όλους τους διεθνείς να γίνονται ένα κουβάρι σε μια ιστορική βραδιά!

2-1 Greece.



GOAL GREECE !!!!!!!!! PAVLIDIS HAS DONE IT IN THE 94TH MINUTE AT WEMBLEY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ENGLAND ARE GOING TO LOSE !!!! WOULD YOU BELIEVE IT ?!?!?!?!?!!?!#ENGGRE#NationsLeague



