Εθνική Αγγλίας: Ο Σκόουλς ονομάτισε τους τρεις ποδοσφαιριστές χωρίς τους οποίους η Αγγλία δεν θα κερδίσει το Μουντιάλ

Ο πρώην μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και των «Τριών Λιονταριών» τόνισε πως χωρίς τους συγκεκριμένους τρεις παίκτες, η ομάδα του Τόμας Τούχελ δεν θα μπορέσει να φτάσει στην κορυφή του κόσμου.

Τι και αν έχει το απόλυτο (6/6) στα προκριματικά του Μουντιάλ, από όταν ανέλαβε το «τιμόνι» της Εθνικής Αγγλίας, την οποία οδήγησε δια περιπάτου στην τελική φάση του ερχόμενου καλοκαιριού; Ο Τόμας Τούχελ συνεχίζει να δέχεται αυστηρή κριτική τόσο από δημοσιογράφους, όσο και από πρώην παίκτες.

Ένας από αυτούς είναι και ο Πολ Σκόουλς, με τον άλλοτε χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και των «Τριών Λιονταριών» να μένει έκπληκτος με ορισμένες επιλογές του Γερμανού εκλέκτορα, στο πρόσφατο «παράθυρο» των Εθνικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, ο 50χρονος εξέφρασε την απορία του, αναφορικά με την απουσία των Τζούντ Μπέλινγκχαμ, Τζακ Γκρίλις και Φιλ Φόντεν από τις υποχρεώσεις της Εθνικής με Λετονία και Ουαλία (φιλικό).

 

«Έμεινα λίγο έκπληκτος. Αυτοί οι τρεις παίκτες πρέπει να είναι στην ομάδα του και θα είναι στην ομάδα του για το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Σκόουλς στο The Overlap.

«Αν κοιτάξετε την ομάδα τώρα, θα λέγατε ότι ουσιαστικά δεν έχουν καμία πιθανότητα να κερδίσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο χωρίς αυτούς. Ακόμα και με αυτούς τους τρεις παίκτες, εξακολουθεί να είναι μεγάλη πρόκληση, αλλά δίνει περισσότερες πιθανότητες να φτάσουν στην κορυφή».

     

