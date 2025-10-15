Η Αγγλία έγινε η πρώτη χώρα από την Ευρώπη που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ 2026, σε μία βραδιά που προσέφερε πολλές προκρίσεις!

Έγινε των προκρίσεων στο Μουντιάλ 2026, με το παζλ των 48 ομάδων να ολοκληρώνεται σιγά-σιγά! Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε ιστορία το βράδυ της Δευτέρας (13/10), καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης. Σε επίπεδο Ευρώπης, η Αγγλία νίκησε με 5-0 την Λετονία και έκλεισε το δικό της εισιτήριο για τα γήπεδα της Αμερικής.

Την συμμετοχή τους το βράδυ της Τρίτης (14/10) εξασφάλισαν επίσης η Ακτή Ελεφαντοστού, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία -που προκρίθηκε χάρη στη διαφορά τερμάτων στον όμιλό της- η Σενεγάλη και η Νότια Αφρική για πρώτη φορά μετά το 2010 που φιλοξένησε την διοργάνωση. Συνολικά, 28 χώρες έχουν κλείσει ραντεβού για το ερχόμενο καλοκαίρι και πλέον μένουν κενές 20 θέσεις!

Οι χώρες που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ 2026

Μεξικό

ΗΠΑ

Καναδάς

Αργεντινή

Αγγλία

Βραζιλία

Μαρόκο

Κολομβία

Ουρουγουάη

Σενεγάλη

Ιαπωνία

Ιράν

Νότια Κορέα

Εκουαδόρ

Αυστραλία

Αίγυπτος

Αλγερία

Παραγουάη

Τυνησία

Ακτή Ελεφαντοστού

Ουζμπεκιστάν

Κατάρ

Νότια Αφρική

Σαουδική Αραβία

Ιορδανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Γκάνα

Νέα Ζηλανδία