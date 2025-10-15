Μουντιάλ 2026: Η Αγγλία άνοιξε τον δρόμο στην Ευρώπη - Οι 28 χώρες που έχουν προκριθεί
Έγινε των προκρίσεων στο Μουντιάλ 2026, με το παζλ των 48 ομάδων να ολοκληρώνεται σιγά-σιγά! Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε ιστορία το βράδυ της Δευτέρας (13/10), καθώς προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην τελική φάση της κορυφαίας διοργάνωσης. Σε επίπεδο Ευρώπης, η Αγγλία νίκησε με 5-0 την Λετονία και έκλεισε το δικό της εισιτήριο για τα γήπεδα της Αμερικής.
Την συμμετοχή τους το βράδυ της Τρίτης (14/10) εξασφάλισαν επίσης η Ακτή Ελεφαντοστού, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία -που προκρίθηκε χάρη στη διαφορά τερμάτων στον όμιλό της- η Σενεγάλη και η Νότια Αφρική για πρώτη φορά μετά το 2010 που φιλοξένησε την διοργάνωση. Συνολικά, 28 χώρες έχουν κλείσει ραντεβού για το ερχόμενο καλοκαίρι και πλέον μένουν κενές 20 θέσεις!
Οι χώρες που έχουν προκριθεί στο Μουντιάλ 2026
- Μεξικό
- ΗΠΑ
- Καναδάς
- Αργεντινή
- Αγγλία
- Βραζιλία
- Μαρόκο
- Κολομβία
- Ουρουγουάη
- Σενεγάλη
- Ιαπωνία
- Ιράν
- Νότια Κορέα
- Εκουαδόρ
- Αυστραλία
- Αίγυπτος
- Αλγερία
- Παραγουάη
- Τυνησία
- Ακτή Ελεφαντοστού
- Ουζμπεκιστάν
- Κατάρ
- Νότια Αφρική
- Σαουδική Αραβία
- Ιορδανία
- Πράσινο Ακρωτήρι
- Γκάνα
- Νέα Ζηλανδία
