Στο 49' ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε το σκορ για την Εθνική μας στο Γουέμπλεϊ απέναντι στην Αγγλία και το αφιέρωσε στον Τζορτζ Μπάλντοκ, με όλους τους διεθνείς στη συνέχεια να σηκώνουν τη φανέλα του προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

Η απόλυτη ανατριχίλα! Το 0-1 της Ελλάδας μέσα στο Γουέμπλεϊ αφιερωμένο στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης στο 49' ανάμεσα σε τρεις Άγγλους αμυντικούς βρήκε τον τρόπο με όμορφη κίνηση να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να ανοίξει το σκορ για την Εθνική μας.

Ο Παυλίδης έτρεξε αμέσως προς την εξέδρα των Ελλήνων βγάζοντας το μαύρο περιβραχιόνιο και δείχνοντας το ψηλά, αφιερώνοντας το γκολ στον Μπάλντοκ που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή...

Η συγκίνηση ήταν τεράστια, με όλους τους διεθνείς αμέσως μετά να παίρνουν τη φανέλα του Μπάλντοκ και να τη σηκώνουν, τιμώντας έτσι τη μνήμη του...

1-0 Greece.



ENGLAND HAVE GONE BEHIND AT WEMBLEY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PAVLIDIS SCORES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/542njZMTiO