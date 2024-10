Σύμφωνα με τον Ρομέν Μολινά, ο Γκριεζμάν περιμένει μία κακή εξέλιξη για την εθνική Γαλλίας, προκειμένου να επιστρέψει ηρωικά, όπως είχε κάνει στο παρελθόν και ο Ζινεντίν Ζιντάν.

Η απόφαση του Αντουάν Γκριεζμάν να αποσυρθεί από την εθνική Γαλλίας σε ηλικία 33 ετών, ήρθε ξαφνικά, αιφνιδιάζοντας τόσο τους φιλάθλους όσο και τον Ντιντιέ Ντεσάν, ο οποίος είχε σκοπό να τον συμπεριλάβει στην αποστολή για τα επόμενα ματς του Nations League, απέναντι στο Ισραήλ και το Βέλγιο.

Ως υπαρχηγός και βασικός παίκτης, ο Γκριεζμάν είχε ακόμη κομβικό ρόλο όταν πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη διεθνή του καριέρα. Φαίνεται, όμως, ότι δεν έχει εγκαταλείψει εντελώς το όνειρο του να φορέσει ξανά τη φανέλα της εθνικής του ομάδας.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Ρομέν Μολινά, ο Γκριεζμάν έχει ένα σχέδιο στο μυαλό του, εμπνευσμένο από κάτι που είχε κάνει στο παρελθόν ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο θρύλος των Μπλε είχε αποσυρθεί από την Εθνική μετά το EURO 2004, αλλά επέστρεψε ένα χρόνο αργότερα, για να φορέσει μάλιστα το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Υπό την ηγεσία του, η Γαλλία έφθασε μέχρι τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006, όπου ηττήθηκε από την Ιταλία.

Ο Μολινά υποστηρίζει ότι ο Γκριεζμάν περιμένει ένα... στραβοπάτημα της εθνικής Γαλλίας, το οποίο θα μπορούσε να τον επαναφέρει στην ομάδα με έναν παρόμοιο τρόπο.

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης φαίνεται να νιώθει υποτιμημένος από τον προπονητή του, ενώ «πληγώθηκε» από την απόφαση του Ντεσάν να αναθέσει το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Κιλιάν Μπαπέ, μετά την απόσυρση του Ούγκο Γιορίς. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά για τους Μπλε, θα μπορούσε να επιστρέψει ως «σωτήρας», αναλαμβάνοντας και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο και παίρνοντας την αναγνώριση που του αξίζει.

🚨 Antoine Griezmann is waiting for one thing: for things to go badly in the French team so that he can be recalled and make a return to his country like Zinedine Zidane did. 🇫🇷



(Source: @Romain_Molina) pic.twitter.com/ScEeEgO87Q