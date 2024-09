Την απόφαση να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Γαλλίας και να μην φορέσει ξανά τη φανέλα με το εθνόσημο γνωστοποίησε ο Αντουάν Γκριεζμάν.

Ο έμπειρος επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης γνωστοποίησε την απόφαση αυτήν και ξεκαθάρισε πως δεν θα αγωνιστεί ξανά με τους «τρικολόρ». Έπειτα από 137 συμμετοχές, με 44 γκολ και 38 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ο Γκριεζμάν αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του σε εθνικό επίπεδο, έχοντας κατακτήσει ένα Μουντιάλ και ένα Nations League.

«Κλείνω αυτό το πανέμορφο κεφάλαιο της ζωής μου. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις αναμνήσεις», τόνισε ο Γκριεζμάν.

