Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε κόντρα στην Κροατία στο Nations League, πάτησε ακόμα ένα «τρομακτικό» ορόσημο στην καριέρα του και ξέσπασε στο χορτάρι.

Πρόσφατα δήλωσε πως δεν έχει καν σκεφτεί να αποσυρθεί από την εθνική Πορτογαλίας και φρόντισε να δείξει στο γήπεδο το «γιατί». Λίγο πριν τα 40 του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να γράφει ιστορία στο κορυφαίο επίπεδο. Ο CR7 στο 34ο λεπτό της πρεμιέρας του Nations League κόντρα στην Κροατία διπλασίασε τα γκολ της ομάδας του με κοντινή προβολή. Αυτό όμως δεν ήταν ένα... καθημερινό τέρμα για εκείνον, αλλά το υπ'αριθμόν 900 της τεράστιας καριέρας του! Ο Κριστιάνο σκαρφάλωσε σε ακόμα ένα σπουδαίο ορόσημο και δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του, αφού έπεσε στο χορτάρι και βούρκωσε κατά τον πανηγυρισμό του.

Cristiano Ronaldo became emotional after scoring his 900th career goals. 🥲❤️ pic.twitter.com/q5Roh1bK8c

Αυτό ήταν το 131ο γκολ του Ρονάλντο με την εθνική Πορτογαλίας, ενώ 450 τέρματα έχει σημειώσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, 145 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, 101 με τη Γιουβέντους, 68 με την Αλ Νασρ και 5 με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

CRISTIANO RONALDO HAS SCORED THE 900TH GOAL OF HIS CAREER FOR CLUB AND COUNTRY!!! 🤯



GOAT THINGS 🐐 pic.twitter.com/MLpdZkZMd1