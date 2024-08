Με ελληνικό χρώμα οι κλήσεις της Σερβίας για τα ματς του Nations League, καθώς τόσο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς όσο και ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς.

Με δύο «Έλληνες» οι κλήσεις της εθνικής Σερβίας για το Nations League.

Τόσο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, όσο και ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς βρίσκονται κανονικά στις κλήσεις που ανακοίνωσε η ομοσπονδία της Σερβίας για τα ερχόμενα παιχνίδια του Nations League απέναντι σε Ισπανία και Δανία.

Ο Στόικοβιτς επέλεξε τόσο τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ όσο και εκείνον του Παναθηναϊκού, αφήνοντας ωστόσο εκτός κλήσεων τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ.

Final Serbia squad named for Nations League matches vs Spain & Denmark.



4 players form the Superliga make the cut. Debuts coming for Nedeljkovic, Simic & Belic.



This probably won't end well. pic.twitter.com/AEtTTY5DW0