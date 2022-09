Η Ιταλία πήρε διπλό πρωτιάς στη Βουδαπέστη, αφού επικράτησε 2-0 της Ουγγαρίας. Ματσάρα στο Λονδίνο, οι Αγγλοι αναδείχθηκαν ισόπαλοι 3-3 με τη Γερμανία. Στους επτά οι «σίγουροι» αντιπάλοι της Ελλάδας στο επόμενο Nations League μετά την παραμονh της Φινλανδίας στη League B.

League A

3ος όμιλος

Η Ιταλία επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Ουγγαρίας και τερμάτισε στην 1η θέση του ομίλου στο Nations League, εξασφαλίζοντας έτσι μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Οι Ατζούρι μπήκαν δυνατά, πίεσαν και ανάγκασαν τους Ούγγρους στο εύκολο λάθος. Στο 27′, ο Νάγκι έκανε τη γκάφα με την πάσα στον Γκουλάτσι, ο Γκόντο πίεσε και ο Ρασπαντόρι πέτυχε το 1-0. Θα μπορούσε να γίνει το 0-2 στο 31′ από τον Ντι Λορέντσο, όμως η μπάλα πέρασε μόλις άουτ. Στο 52' ήρθε και το δεύτερο τέρμα των Ιταλών, με σκόρερ τον Ντιμάρκο! Η Ουγγαρία προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά ο Ντοναρούμα ήταν σωστός στις τοποθετήσεις του με υπέροχες επεμβάσεις.

Η Αγγλία μπορεί να υποβιβάστηκε από το 1ο γκρουπ του Νations League, ωστόσο στην τελευταία της αναμέτρηση με τους Γερμανούς έδειξε πως μπορεί να κάνει τη διαφορά στα γήπεδα του Κατάρ. Ισόπαλο 3-3 το ντέρμπι, με σούπερ ανατροπή των γηπεδούχων σε 12 λεπτά. Από τη γκάφα του Μαγκουάιρ η Γερμανία άνοιξε το σκορ στο 52' με πέναλτι του Γκουντογκάν. Στο 67' ο Χάβερτς πέτυχε το 2-0 με υπέροχο τελείωμα. Ωστόσο, η Αγγλία έφερε τα πάνω - κάτω. Ο Σο πέτυχε το 2-1 στο 71' (3ο του τέρμα στο Γουέμπλεϊ), με τον Μάουντ να φέρνει το ματς στα ίσα στο 75'. Ο Κέιν στο 83' με πέναλτι πέτυχε το 3-2. Ωστόσο, ο Χάβερτς στο 87' διαμόρφωσε το 3-3.

GOAL | ENGLAND 0-2 GERMANY



Havertz did no mistake as the back goes in the back of the net to make it the double#NationsLeaguepic.twitter.com/Z4Kik79fKT — FOOTY HUB (@FootyHub12) September 26, 2022

GOAL | ENGLAND 2-2 GERMANY



A quick succession equalizer from England



It's Mason Mount who scored his first goal to bring his team back to the game#NationsLeaguepic.twitter.com/tY5OCgujxx — FOOTY HUB (@FootyHub12) September 26, 2022

GOAL | ENGLAND 3-3 GERMANY



Six Goal Thriller, this is very crazy



Kai Havertz get his brace with a great equalizer to spark the hope of the German back



Interesting Game !#NationsLeague pic.twitter.com/oyUzqPrNKB — FOOTY HUB (@FootyHub12) September 26, 2022

Αποτελέσματα

Αγγλία - Γερμανία 3-3

Ουγγαρία - Ιταλία 0-2



Τελική βαθμολογία

1. Ιταλία 11 (8-7)

2. Ουγγαρία 10 (8-5)

3. Γερμανία 7 (11-9)

4. Αγγλία 3 (4-10)

League C

4ος Όμιλος

Με νίκη ολοκλήρωσε την πορεία της στον 4ο όμιλο η Γεωργία, η οποία είχε ήδη «κλειδώσει» την άνοδο στη League B. Οι Γεωργιανοί επικράτησαν με 2-1 στην έδρα του «υποβιβασμένου» Γιβραλτάρ. Ο ασταμάτητος Κβαρατσχέλια άνοιξε το σκορ στο 19' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, στο 48΄ έκανε το 2-0 ο Τσιταϊσβίλι και στο 75' οι γηπεδούχοι με τον Ανέσλι.

Αποτελέσματα

Βόρεια Μακεδονία - Βουλγαρία 0-1

Γιβραλτάρ - Γεωργία 1-2

Τελική βαθμολογία

Γεωργία 16 (16-3)

Βουλγαρία 9 (10-8)

Βόρεια Μακεδονία 7 (7-7)

Γιβραλτάρ 1 (3-18)

League D

2ος Όμιλος

Χωρίς βαθμό ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στο φετινό Nations League το Σαν Μαρίνο. Η Εσθονία είχε εξασφαλίσει την πρωτιά του πρωτιά του ομίλου και την τελευταία αγωνιστική έκανε πάρτι ανόδου, καθώς νίκησε με 4-0 στο Σαν Μαρίνο. Σκόρερ για τους φιλοξενούμενους οι Ανιέ (38' - 77'), Τενίστ (56') και Σαπίνεν (66').

Αποτελέσματα

Άγιος Μαρίνος - Εσθονία 0-4

Ρεπό: Μάλτα

Τελική βαθμολογία

Εσθονία 12 (10-2) Μάλτα 6 (5-4) Άγιος Μαρίνος 0 (0-9)

Final-4: Ιταλία

Προβιβασμός στη League A: Βοσνία

Υποβιβασμός στη League Β: Αγγλία

Προβιβασμός στη League B: Γεωργία

Προβιβασμός στη League C: Εσθονία

Υποβιβασμός στη League D: Γιβραλτάρ