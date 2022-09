Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας ανακοίνωσε πως βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό οι Μάνουελ Νόιερ και Λέον Γκορέτσκα.

Οι δύο παίκτες της Μπάγερν Μονάχου δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν έτσι την εθνική τους ομάδα στα παιχνίδια του Nations League με Ουγγαρία εντός (23/09) και Αγγλία εκτός (26/09), όπου τα «πάντσερ» θα δώσουν την μάχη τους για την κατάληψη της πρώτης θέσης στο πρώτο όμιλο στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης και την πρόκριση στην τελική φάση.

