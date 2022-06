Η Εθνική Ελλάδας θέλει να κάνει το «4X4» με νίκη επί του Κοσόβου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου (21:45) που θα της δώσει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει και την πρωτιά στον όμιλο του Nations League.

Εξαιρετικό ήταν το ξεκίνημα της Εθνικής μας ομάδας στον όμιλο που συμμετέχει στο Nations League. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας μετά τα διπλά απέναντι σε Βόρεια Ιρλανδία και Κόσοβο με 0-1, επικράτησε και της Κύπρου στο Πανθεσσαλικό στάδιο με 3-0 και πλέον με νέα νίκη απόψε κόντρα στο Κόσοβο (21:45 - NovaSportsPrime/Alpha) κλειδώνει την πρωτιά δύο αγωνιστικές πριν το τέλος.

Θυμίζουμε πως η Ελλάδα συμμετέχει στην League C, από την οποία θα προβιβαστούν στην αμέσως ανώτερη οι τέσσερις Εθνικές Ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση στους ισάριθμους ομίλους της λίγκας. Όσες ομάδες τερματίσουν τελευταίες, θα δώσουν αγώνες play out τον Μάρτιο του 2024. Οι δύο εξ αυτών θα διατηρηθούν στην League C και οι άλλες δύο θα υποβιβαστούν στην League D.

Ο Γκουστάβο Πογέτ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τα παιχνίδια κάλεσε τους παίκτες να δώσουν τα πάντα για να συνεχιστεί το σερί νικών, αλλά και για να διατηρηθεί η σύνδεση με τον κόσμο, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να καλεί ξανά τους φιλάθλους να γεμίσουν το Πανθεσσαλικό στον Βόλο. Από τη μεριά του ο Τάσος Μπακασέτας τόνισε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα παίξουν και για τον Δημήτρη Λημνιό, ο οποίος ήταν ο μεγάλος άτυχος στο ματς με την Κύπρο καθώς αποχώρησε με ρήξη χιαστών. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λημνιός παρά τον τραυματισμό του δεν έχει αποχωρήσει από την αποστολή για να είναι κοντά στην Εθνική ομάδα. Μάλιστα παρακολούθησε και την τελευταία προπόνηση στην Πορταριά, ενώ θα βρίσκεται και στις εξέδρες του Πανθεσσαλικού για να δει την αναμέτρηση με το Κόσοβο.

Η κατάρτιση της βασικής 11άδας για το παιχνίδι της Ελλάδας με το Κόσοβο μοιάζει λίγο με «γρίφο» καθώς δοκιμές ουσίας δεν υπάρχουν από την πλευρά του Πογέτ αλλά υπάρχει μία εκτίμηση για αλλαγές κυρίως στον άξονα αλλά και στη γραμμή κρούσης. Ο έμπειρος τεχνικός ξεκίνησε ως γνωστόν το ματς με την Κύπρο με τον Βλαχοδήμο κάτω από τα γκολπόστ, τους Μπάλντοκ, Χατζηδιάκο, Μαυροπάνο και Τσιμίκα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, τον Σιώπη στο «6», τους Μαντάλο, Μπακασέτα πιο μπροστά του, τους Δουβίκα, Λημνιό στα άκρα και τον Παυλίδη στο «9». Σε σχέση με αυτούς τους 11 ο Λημνιός θα είναι εκτός λόγω του σοβαρού τραυματισμού του ενώ με την Κύπρο χτύπησε και ο Χατζηδιάκος και έγινε αλλαγή (για τον στόπερ υπάρχουν παίκτες όπως οι Τζαβέλλας και Γούτας).

Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να αλλάξει ο ένας παίκτης του κέντρου ή και δύο με υποψηφίους όπως οι Μπουχαλάκης και Αλεξανδρόπουλος. Όσο για την επίθεση εφόσον ο Μάνταλος μετατοπιστεί από το κέντρο μπορεί να είναι ο ένας της τριάδας της επίθεσης. Εναλλακτικά υπάρχουν οι Δουβίκας, Μασούρας και Χαζηγιοβάννης και για τη θέση του φορ είναι κυρίως οι Παυλίδης και Γιακουμάκης. Επειδή το ματς με το Κόσοβο είναι πάντως σημαντικό το ζητούμενο θα είναι να προκύψει η καλύτερη δυνατή 11άδα από πλευράς Πογιέτ.

Βαθμολογία (μετά από 3 αγώνες)

1. Ελλάδα 9 (5-0)

2. Κόσοβο 6 (5-3)

3. Βόρεια Ιρλανδία 1 (2-4)

4. Κύπρος 1 (0-5)

Τα ματς της 4ης αγωνιστικής (12/6)

Βόρεια Ιρλανδία - Κύπρος (16:00)

Ελλάδα - Κόσοβο (21:45)