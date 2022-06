Ο Καρίμ Μπενζεμά έκανε πάλι τα... δικά του και με τρομερό σόλο μέσα στην άμυνα της Δανίας έγραψε το 1-0 για τη Γαλλία.

Η ονειρική σεζόν με τη Ρεάλ Μαδρίτης τελείωσε αλλά ο Καρίμ Μπενζεμά συνεχίζει απτόητος, να σκοράρει και να... μαγεύει. Ο Γάλλος «killer» άνοιξε το σκορ για την εθνική Γαλλίας στην πρεμιέρα της στο Nations League κόντρα στη Δανία και το έκανε με εντυπωσιακό σόλο, «χορεύοντας» την άμυνα των φιλοξενούμενων.

Αφού συνεργάστηκε άψογα με τον Ενκουνκού που έπαιξε έξυπνα το ένα-δύο με το τακουνάκι, ο στράικερ των Τρικολόρ ανέλαβε τα... υπόλοιπα, «ζάλισε» δύο αμυντικούς με ισάριθμες προσποιήσεις και νίκησε εύκολα τον Σμάιχελ για το 1-0, με το υπ' αριθμόν 37 γκολ του με το εθνόσημο.

Just give Karim Benzema the ballon d’or right now, end of discussion #FRADAN #UEFANationsLeague pic.twitter.com/zDAEcmqlPm