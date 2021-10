Γαλλία: Νικήτρια του Nations League και κατά 10,5 εκατ. ευρώ πλουσιότερη (vid)

Η Γαλλία έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει για την κατάκτηση του Nations League, καθώς έβαλε στα ταμεία της 10,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η Γαλλία κατέκτησε το πρώτο της Nations League και δεύτερο στην ιστορία του θεσμού, επικρατώντας της Ισπανίας με 2-1 στον τελικό που διεξήχθη στην Ιταλία.

Μετά από αυτή τη σπουδαία διάκριση, οι Γάλλοι θα γεμίσουν τα ταμεία τους με αρκετά χρήματα, καθώς θα λάβουν 6 εκατομμύρια ευρώ για την κατάκτηση του τίτλου από την UEFA, ενώ σε αυτά τα προστεθούν άλλα 2,25 εκατομμύρια ευρώ από το μπόνους «αφοσίωσης» που λαμβάνουν όλες οι ομάδες που μετέχουν στην διοργάνωση αλλά και το ποσό των 2,25 εκατομμυρίων ευρώ για την πρώτη θέση στον όμιλο τους.

Από την πλευρά της, η Ισπανία θα λάβει 4,5 εκατομμύρια ευρώ ως φιναλίστ, ενώ Ιταλία και Βέλγιο κέρδισαν συνολικό έπαθλο 8 και 7 εκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.

✅ Euros

✅ World Cup

✅ Nations League



🇫🇷 🏆 France become the first team to win all three major competitions pic.twitter.com/JdCoqbMA4g