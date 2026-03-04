Στο νοσοκομείο ο προπονητής της Φενέρ, Ντομένικο Τεντέσκο!

Ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε, Ντομένικο Τεντέσκο, εισήλθε εκτάκτως στο νοσοκομείο, όπως γνωστοποίησε ο τούρκικος σύλλογος με ανακοίνωση του.

Τα τελευταία 24ώρα έχουν εξελιχθεί άσχημα για τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε. Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Πέμπτη (26/06) όταν ο τουρκικός σύλλογος αποκλείστηκε στο Europa League από τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Εν συνεχεία τη Κυριακή (01/03) η ομάδα ήρθε ισόπαλη 2-2 στην έδρα της Αντάλιασπορ, ενώ τώρα γνωστοποιήθηκε πως ο προπονητής, Ντομένικο Τεντέσκο, έκανε εισαγωγή το βράδυ της Τρίτης (03/03) στο νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου από την Πόλη, ο Βέλγος τεχνικός υποβλήθηκε σε θεραπεία για σοβαρή λοίμωξη και ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να ηγηθεί της ομάδας στο σημερινό παιχνίδι εναντίον της Γκαζιαντέπ, για το Κύπελλο Τουρκίας.

Στον πάγκο για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση θα καθίσει ο βοηθός του Τεντέσκο, Ζέκι Μουράτ Γκιόλε, με τον 40χρόνο προπονητή να είναι προγραμματισμένο να επιστρέψει στον αγώνα εναντίον της Σάμσουνσπορ την ερχόμενη Κυριακή (08/03).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

Ο προπονητής μας, Ντομένικο Τεντέσκο, υποβάλλεται αυτή τη στιγμή σε θεραπεία για σοβαρή λοίμωξη. Ως εκ τούτου, δεν θα είναι σε θέση να ηγηθεί της ομάδας μας στον σημερινό αγώνα του Γ' Ομίλου του Ziraat Turkey Cup εναντίον της Γκαζιαντέπ.

Ο βοηθός προπονητή Ζέκι Μουράτ Γκιόλε θα είναι υπεύθυνος για την ομάδα σε αυτόν τον αγώνα. Έχει προγραμματιστεί ότι ο προπονητής Ντομένικο Τεντέσκο θα επιστρέψει στον αγώνα μας εναντίον της Σαμσουνσπόρ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για την ενημέρωση του κοινού.