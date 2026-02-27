Νότιγχαμ Φόρεστ: Σοκαριστικοί βανδαλισμοί στο γήπεδό της από οπαδούς της Φενέρ

CITY GROUND
Οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε άφησαν... χάος τις κερκίδες του «Σίτι Γκράουντ», μετά το παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Στους «16» του Europa League συνεχίζει η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, παρά την εντός έδρας ήττα που υπέστη το βράδυ της Πέμπτης (26/2) από τη Φενέρμπαχτσε με 1-2.

Οι Άγγλοι έχοντας επικρατήσει στο πρώτο ματς των Playoffs στην Τουρκία με το εντυπωσιακό 0-3, άντεξαν στην πίεση της ομάδας του Ντομένικο Τεντέσκο και θα μάθουν σήμερα (27/2, 14:00) ποια εκ των Μπέτις ή Μίντιλαντ (υποψήφιοι αντίπαλοι και του Παναθηναϊκού) θα αντιμετωπίσουν στον επόμενο γύρο.

Ωστόσο, viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες το... σκηνικό που επικράτησε στην εξέδρα των φιλοξενούμενων της Φενέρμπαχτσε, μετά το πέρας της αναμέτρησης. Όπως δείχνουν εικόνες, η συγκεκριμένη κερκίδα του «Σίτι Γκράουντ» υπέστη βανδαλισμούς από τους Τούρκους οπαδούς, προφανώς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και μη μπορώντας να αποδεχθούν τον αποκλεισμό της ομάδας τους.

     

