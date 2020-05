Τουρκία: Ξεκινάει το πρωτάθλημα στις 12 Ιουνίου

Σούπερ προσφορά* στα Virtual Sports | *Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Συγκεκριμένα, το πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας αναμένεται να ξεκινήσει και πάλι στις 18 Ιουνίου, όπως επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Νιχάτ Οζντεμίρ.

Η Τουρκία ήταν μια από τις τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες που σταμάτησαν την αγωνιστική δράση μετά την έξαρση του Covid-19. Παρ' όλα αυτά φαίνεται πως θα είναι κι από τις πρώτες που θα ξεκινήσουμε σύντομα το πρωτάθλημα.

Μάλιστα, μέσω των δηλώσεων του ο Πρόεδρος της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Νιχάτ Οζντεμίρ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την διεξαγωγή των αγώνων, με την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες.

​​«Εχουμε αποφασίσει να ξεκινήσουμε όλα τα παιχνίδια της Super League, TFF 1st League, 2nd League, 3rd League και Regional Amateur Leagues στις 12-13-14 Ιουνίου. Το Υπουργείο Υγείας και η Επιστημονική Επιτροπή θα ορίσει τα μέτρα με τα οποία θα διεξαχθούν τα ματς. Στόχος μας να ολοκληρώσουμε τη σεζόν με την παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα. Το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουλίου ενώ θα φιλοξενήσουμε κανονικά τον τελικό του Champions League τον Αύγουστο».

BREAKING: The Turkish Super Lig season is set to resume on June 12

Turkish Football Federation President Nihat Ozdemir said: "We aim to complete the season with the support of all institutions of our state."

Details on how matches will go ahead are to be confirmed. pic.twitter.com/v4We0bGhpI

— Goal Singapore (@Goal_SG) May 6, 2020