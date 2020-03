Ο κορονοϊός χτύπησε» και τον Ρουστού Ρετσμπέρ. Μάλιστα, ο παλαίμαχος διεθνής τερματοφύλακας που έπαιξε και για τις Μπεσίκτας, Φερνάρμπαχτσε και Μπαρτσελόνα είναι στο νοσοκομείο.

Την είδηση έκανε γνωστή οι γυναίκα του η οποία δηλώσει σοκαρισμένη.

«Λυπάμαι αλλά θα πρέπει να πω ότι ο σύζυγος μου, νοσηλεύεται με covid-19. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι που ξαφνικά εμφάνισε συμπτώματα πολύ γρήγορα και όλοι πάθαμε σοκ».

Turkey idol Rustu Recber has tested positive for Covid-19

His wife wrote on Instagram: "I'm sorry to say that my husband is hospitalised with the diagnosis of Covid-19.

"Everything was normal when he suddenly developed symptoms really fast and we are still in shock." pic.twitter.com/k134dzeU0a

— Goal (@goal) March 28, 2020