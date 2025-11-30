Ο Έλληνας διεθνής στόπερ αποχώρησε τραυματίας από το Αγρίνιο και εν πρώτοις οι ενδείξεις δεν δείχνουν καλές.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος χτύπησε αρχικά χαμηλά στο πόδι του στο Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (0-1) αλλά συνέχισε στον αγώνα. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους έπιασε ωστόσο τον προσαγωγό του δείχνοντας να πονά πολύ και έγινε αλλαγή από τον Καλογερόπουλο.

Πιο σαφή εικόνα θα υπάρχει από τη Δευτέρα και μετά και ενώ ως γνωστόν ο κόουτς Μεντιλίμπαρ τόνισε πως ελπίζει να μην είναι κάτι το σοβαρό. Ωστόσο σε πρώτη φάση προκύπτει μία ανησυχία για θλάση του διεθνούς στόπερ και ενώ ακολουθούν το εντός έδρας παιχνίδι με τον ΟΦΗ το Σάββατο και στις 9 Δεκεμβρίου με την Καράϊτ στην Αστάνα.