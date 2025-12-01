Ολυμπιακός: Η μάχη με τον χρόνο που δίνει ο Τσικίνιο για την Καϊράτ
Ο Ολυμπιακός σε αυτή τη φάση έχει αρκετούς τραυματίες. Εκτός από τον Ρέτσο - για τον οποίο υπάρχει η ανησυχία για θλάση - τραυματισμούς έχουν και οι Πιρόλα, Ποντένσε, Ταρέμι, Μπιανκόν αλλά και ο Τσικίνιο. Εξ αυτών των παικτών ο Πορτογάλος έμπειρος μεσοεπιθετικός των Πειραιωτών (ήτοι Τσικίνιο που είχε χτυπήσει στο ματς του 3-4 με τη Ρεάλ) είναι που σύμφωνα με πληροφορίες έχει μία θλάση ελαφριάς μορφής και θα δώσει μάχη με τον χρόνο για να προλάβει την αναμέτρηση του Champions League με αντίπαλο την Καϊράτ στις 9 Δεκεμβρίου.
Οι υπόλοιπες περιπτώσεις των τραυματιών (πλην αυτής του Ρέτσου) δεν δείχνουν να έχουν ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα. Ο δε Ποντένσε υπάρχει ενδεχόμενο να προφυλαχθεί και με τον ΟΦΗ για να είναι στο 100% για τον αγώνα στην Αστάνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.