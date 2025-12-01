Ο Πορτογάλος και έμπειρος χαφ έχει υποστεί θλάση ελαφριάς μορφής και θα δώσει έναν αγώνα δρόμου για να προλάβει το Καϊράτ - Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός σε αυτή τη φάση έχει αρκετούς τραυματίες. Εκτός από τον Ρέτσο - για τον οποίο υπάρχει η ανησυχία για θλάση - τραυματισμούς έχουν και οι Πιρόλα, Ποντένσε, Ταρέμι, Μπιανκόν αλλά και ο Τσικίνιο. Εξ αυτών των παικτών ο Πορτογάλος έμπειρος μεσοεπιθετικός των Πειραιωτών (ήτοι Τσικίνιο που είχε χτυπήσει στο ματς του 3-4 με τη Ρεάλ) είναι που σύμφωνα με πληροφορίες έχει μία θλάση ελαφριάς μορφής και θα δώσει μάχη με τον χρόνο για να προλάβει την αναμέτρηση του Champions League με αντίπαλο την Καϊράτ στις 9 Δεκεμβρίου.

Οι υπόλοιπες περιπτώσεις των τραυματιών (πλην αυτής του Ρέτσου) δεν δείχνουν να έχουν ιδιαίτερα σοβαρά ζητήματα. Ο δε Ποντένσε υπάρχει ενδεχόμενο να προφυλαχθεί και με τον ΟΦΗ για να είναι στο 100% για τον αγώνα στην Αστάνα.