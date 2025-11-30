Η ΑΕΚ μετά από εννέα διαδοχικές ήττες σε ντέρμπι «έσοπασε» το αρνητικό σερί, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με 3-2.

Η ΑΕΚ πήρε την πρώτη της νίκη σε ντέρμπι επί ημερών Μάρκο Νίκολιτς, καθώς χάρη στο χατ τρικ του Λούκα Γιόβιτς υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με 3-2.

Με αυτή τη νίκη ο Δικέφαλος έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί που «έτρεχε» από την περσινή σεζόν στα παιχνίδια με τις υπόποιλες ομάδες του Big 4, καθώς είχε φτάσει τις εννέα διαδοχικές ήττες.

Το αρνητικό σερί ξεκίνησε με την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιαλδέλφεια με 1-0 για την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League της σεζόν 2024-25 και εν συνεχεία έχασε και στα έξι ματς των Play Off.

Σε αυτές τις επτά ήττες ήρθαν να προστεθούν οι δυο που έκανε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κόντρα σε Ολυμπιακό στο Φάληρο και ΠΑΟΚ τη Νέα Φιλαδέλφεια. Τελευταία νίκη της Ένωσης σε μεγάλο παιχνίδι ήταν στις 2 Φεβρουαρίου του 2025, όταν υπέταξε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με 2-1, χάρη σε δυο γκολ του Έρικ Λαμέλα.

Τελευταία νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού ήταν στις 29 Σεπτεμβρίου του 2024, όταν είχε επικρατήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια με 2-0, ενώ προηγούμενο «διπλό» στη Λεωφόρο ήταν στις 25 Σεπτεμβρίου του 2023, όταν η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα είχε νικήσει το Τριφύλλι του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με ανατροπή (1-2).

Το αρνητικό σερί της ΑΕΚ που «διέλυσε» ο Γιόβιτς