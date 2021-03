Ο ΠΑΟΚ μπέρδεψε τον Ίνγκασον με τον Καντουρί και έγινε χαμός! (pics)

Ο Ίνγκι Ίνγκασον ήταν ο ποδοσφαιριστής που έκανε την ασίστ στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς για το 1-0 του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ωστόσο η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ «ανέβασε» ένα video στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter και πίστωσε την τελική πάσα στον Ομάρ Ελ Καντουρί!

Το λάθος εντοπίστηκε πολύ γρήγορα και ακολούθησε η «απολογία» των ανθρώπων της ΠΑΕ προς τον Ισλανδό στόπερ, αλλά και ένας χιουμοριστικός διάλογος με τον Μαροκινό μέσο.

«Για μας η ασίστ είναι δική σου», επιμένουν οι διαχειριστές του επίσημου λογαριασμού του ΠΑΟΚ στο twitter!

True story! We cannot keep up with #TheIceman attacking skills! Apologies Ingi https://t.co/lsU2EFqprn

For us the assist is yours!

P.S. Change your profile pic! It's vintage by now... pic.twitter.com/3bbVBW1V5f

— PAOK FC (@PAOK_FC) March 22, 2021