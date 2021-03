Superleague, βαθμολογία και highlights: Μόνος 2ος ο Άρης, στο -2 από ΠΑΟΚ και -3 από ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός!

Αλλωστε η δράση συνεχίζεται καθώς από το επόμενο Σαββατοκύριακο μπαίνουμε στην... εποχή των play off και των play out. Εκεί όπου θα κριθούν οριστικά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά και ποια ομάδα την επόμενη σεζόν θα αποχωρήσει από την Σούπερ Λίγκα για το πρωτάθλημα της Superleague 2 και ποια θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία παραμονής μέσω του μπαράζ. Το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας θα γίνει στα γραφεία της Λίγκας η ηλεκτρονική κλήρωση τόσο για τα play off (6.30μμ) και των play out (7.15μμ).

TEΛΕΥΤΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 26Η

ΑΕΛ - Ολυμπιακός 1-3

Απόλλων Σμύρνης - Παναιτωλικός 1-0

Άρης - ΟΦΗ 1-0

Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΣ Γιάννινα 0-1

Βόλος - ΑΕΚ 1-0

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1

Λαμία - Ατρόμητος 0-0

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Ολυμπιακός 67

2. Αρης 51

3. ΑΕΚ 48

4. ΠΑΟΚ 47

5. Παναθηναϊκός 45

6. Αστέρας Τρίπολης 42

----------------------------------------------

7. Βόλος 33

8. ΠΑΣ Γιάννινα Car.gr 31

9. Ατρόμητος 28

10. Απόλλων Σμύρνης 28

11. Λαμία 23

12. Παναιτωλικός 20

13. ΟΦΗ 19

14. Α.Ε.Λ. 16