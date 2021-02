Παναθηναϊκός: Δικός του και ο Νιασέ!

Πρώτοι στο gazzetta.gr διαβάσατε για το κείμενο της L'Equipe το πρωί της Δευτέρας, σύμφωνα με το οποίο ο Παναθηναϊκός παίρνει δανεικό από την Λιλ τον 21χρονο Σενεγαλέζο μέσο, Σικ Νιασέ και σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας το ρεπορτάζ ισχύει στον απόλυτο βαθμό.

Οι «πράσινοι» έχουν βάλει στην τελική της ευθεία την μετακίνηση του παίκτη, έχουν συμφωνήσει με τον γαλλικό σύλλογο και ο παίκτης αναμένεται να φορέσει την πράσινη φανέλα μέχρι το καλοκαίρι. Το «τριφύλλι» δίνει μάχη με τον χρόνο για να προλάβει να επικυρώσει την συμφωνία και αυτός είναι ο μόνος λόγος να «χαλάσει» η υπόθεση. Κάτι που για την ώρα δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες.

Who is who

Ο 21χρονος χαφ που φυσικά μπορεί να παίξει και στο κέντρο της άμυνας, είναι προϊόν των τμημάτων υποδομής των «λιλουά» και έκανε το ξεπέταγμά του στην πρώτη ομάδα από το καλοκαίρι του 2020. Ο Νιασέ έχει μόλις δυο συμμετοχές με τους άνδρες του γαλλικού κλαμπ. Έπαιξε 71 λεπτά σε ματς του Europa League κόντρα στην Σέλτικ η οποία πήρε τη νίκη με το τελικό σκορ 3-2, ενώ, ο παίκτης ήταν στον πάγκο και στα δυο παιχνίδια με την Μίλαν αλλά και σε αυτό με την Σπάρτα Πράγας.

Μάλιστα, στην αναμέτρηση με τους «καθολικούς» είχε αγωνιστεί ως δεξί μπακ. Σε επίπεδο πρωταθλήματος είχε 14 λεπτά στην εντός έδρας νίκη με σκορ 3-0 επί της Σεντ Ετιέν, στις 28 του Αυγούστου του 2019. Στην μέχρι στιγμής καριέρα του έχει μετρήσει 16 εμφανίσεις με την δεύτερη ομάδα της Λιλ, έχει 6 συμμετοχές στο UEFA U-19 και δυο με την πρώτη ομάδα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

