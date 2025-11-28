LIVE Streaming: Η παρουσίαση του Παναθηναϊκού για τους Κοτσόλη και Κορόνα

Παρακολουθήστε την παρουσίαση του νέου αθλητικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, Στέφανου Κοτσόλη, αλλά και του νέου τεχνικού διευθυντή του, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει σήμερα τόσο τον νέο του αθλητικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, όσο και τον νέο του τεχνικό διευθυντή, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, οι οποίοι θα εργαστούν ως δίδυμο στην ομάδα και αποτελούν στην ουσία την διάδοχη κατάσταση του πρώην τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Γιάννη Παπαδημητρίου.

Η εκδήλωση, που ξεκινάει στις 17:00, θα λάβει χώρα στην αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ. Εκεί οι δύο άνδρες θα μιλήσουν για τους νέους τους ρόλους και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου.