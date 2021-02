«Ο Παναθηναϊκός παίρνει δανεικό τον Νιασέ από την Λιλ»!

Ο Παναθηναϊκός μετά την μεταγραφή του Γιουνούς Σανκαρέ και την επικείμενη του Γενί Νγκμπακοτό, κινείται στην αγορά και για την απόκτηση ενός αμυντικού μέσου. Σύμφωνα, μάλιστα, με δημοσίευμα της έγκυρης γαλλικής εφημερίδας L'Equipe, το «τριφύλλι» έχει συμφωνήσει να πάρει δανεικό από την Λιλ τον 21χρονο, Σικ Νιασέ!

Το ρεπορτάζ αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας παίξει μόνο μία φορά με την Λιλ κόντρα στην Σέλτικ για το Europa League, ο Σικ Νιασέ ψάχνει ομάδα για μα βρει χρόνο συμμετοχής αλλού. Ο 21χρονος Σενεγαλέζος μέσος, που μπορεί να παίξει και ως στόπερ, θα παραχωρηθεί δανεικός στον Παναθηναϊκό μέχρι το τέλος της σεζόν, χωρίς οψιόν αγοράς».

Who is who

Ο 21χρονος χαφ που φυσικά μπορεί να παίξει και στο κέντρο της άμυνας, είναι προϊόν των τμημάτων υποδομής των «λιλουά» και έκανε το ξεπέταγμά του στην πρώτη ομάδα από το καλοκαίρι του 2020. Ο Νιασέ έχει μόλις δυο συμμετοχές με τους άνδρες του γαλλικού κλαμπ. Έπαιξε 71 λεπτά σε ματς του Europa League κόντρα στην Σέλτικ η οποία πήρε τη νίκη με το τελικό σκορ 3-2, ενώ, ο παίκτης ήταν στον πάγκο και στα δυο παιχνίδια με την Μίλαν αλλά και σε αυτό με την Σπάρτα Πράγας. Μάλιστα, στην αναμέτρηση με τους «καθολικούς» είχε αγωνιστεί ως δεξί μπακ. Σε επίπεδο πρωταθλήματος είχε 14 λεπτά στην εντός έδρας νίκη με σκορ 3-0 επί της Σεντ Ετιέν, στις 28 του Αυγούστου του 2019. Στην μέχρι στιγμής καριέρα του έχει μετρήσει 16 εμφανίσεις με την δεύτερη ομάδα της Λιλ, έχει 6 συμμετοχές στο UEFA U-19 και δυο με την πρώτη ομάδα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.