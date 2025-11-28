Κοτσόλης - Κορόνα: «Στόχος να χτίσουμε ξανά τον Παναθηναϊκό και να τον επαναφέρουμε στην κορυφή»

Μιγκέλ Κορόνα και Στέφανος Κοτσόλης μίλησαν για την εξαιρετική τους συνεργασία και τον στόχο τους να αναδιοργανώσουν το ποδοσφαιρικό τμήμα για να επαναφέρουν τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.

Σε μία εκδήλωση που έλαβε χώρα στο ΟΑΚΑ, ο νέος αθλητικός διευθυντής του συλλόγου, Στέφανος Κοτσόλης και ο «ομόσταυλός» του, τεχνικός διευθυντής, Μιγκέλ Κορόνα συστήθηκαν στο κοινό της ομάδας απαντώντας σε όλα τα ερωτήματα που τους τέθηκαν.

Οι δύο άνδρες μίλησαν για την αγαστή συνεργασία που έχουν και τον στόχο τους να αναδιαμορφώσουν το ποδοσφαιρικό τμήμα, ενώ απέφυγαν ντριμπλάροντας οποιαδήποτε ερώτηση σχετιζόταν με μεταγραφές τονίζοντας πως δουλεύουν για να είναι έτοιμοι να κινηθούν έξυπνα.

Πρώτος πήρε τον λόγο ο αντιπρόεδρος και πρέσβης του συλλόγου, Τάκης Φύσσας, που μίλησε για το νέο μοντέλο της διοίκησης του Παναθηναϊκού:

«Σ' αυτό το νέο μοντέλο μπορούμε να υπάρχουν άνθρωποι του ποδοσφαίρου μαζί με ανθρώπους του συλλόγου. Ο νέος Παναθηναϊκός χτίζεται στο Κορωπί, όπου βρισκόμαστε καθημερινά, υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ».

Ύστερα μίλησε με τα καλύτερα λόγια τόσο για το νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και τον νέο αθλητικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη.

«Όταν πήγε να υποδεχθώ τον κ. Κορόνα με καλωσόρισε εκείνος, γιατί είχε μελετήσει και ήξερε ήδη τα πάντα για την ομάδα».

«Δίπλα του είναι ο Στέφανος. Κάναμε μία συμφωνία να μην πω πολλά. Το προφίλ του είναι ο Παναθηναϊκός. Τα διαπιστευτήρια του τα έδωσε σε μία δύσκολη ομάδα σε δύσκολες κατηγορίες. Δεν φοβήθηκε ποτέ. Ξεκίνησε από τα σπλάχνα της ομάδας».

«Αυτές οι δύο προσθήκες κλείνουν έναν κύκλο αλλαγών που ξεκίνησε από το καλοκαίρι με την αναδιοργάνωση της ακαδημίας και την έλευση του κ. Ελευθεριάδη, του Σεϊταρίδη, του Ζέκα. Η καρδιά του Παναθηναϊκού χτυπάει στο Κορωπί πολύ δυνατά, να είστε σίγουροι».

Τα πρώτα λόγια του Κορόνα

«Ευχαριστώ πολύ για τις λέξεις σας. Σας ευχαριστώ όλους για την υποδοχή. Είμαι εδώ για να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Είμαι φουλ ενθουσιασμένος. Δημιουργούμε μία πολύ καλή ομάδα».

Τα πρώτα λόγια του Κοτσόλη

«Σας ευχαριστώ όλους για τα πολύ καλά λόγια που έχω ακούσει απ' όλους. Μου δημιουργεί μεγάλο αίσθημα ευθύνης όλο αυτό. Θα κάνω τα πάντα για να επανέλθει ο Παναθηναϊκός εκεί που του αξίζει, στους τίτλους και τις ευρωπαϊκές πορείες. Υπήρξα φίλαθλος, οπαδός, αντίπαλος. Τώρα πλέον μπορώ να αντιληφθώ πως νιώθουν όλοι. Το μήνυμά μου είναι πως όσοι αγαπούμε την ομάδα πρέπει να βάλουμε πάνω απ' όλα την συσπείρωση».

Τι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός;

Κορόνα: «Είμαι εδώ λίγες μέρες. Θέλουμε να χτίσουμε ξανά το ποδοσφαιρικό μας τμήμα. Στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να ζητάς χρόνο. Κάθε εβδομάδα έχουμε αγώνες. Είμαστε εδώ για να φροντίσουμε η ομάδα να φτάσει στα καλύτερά της το 2027 που θα μπει στο νέο γήπεδο»

Κοτσόλης: «Δεν έχει νόημα να μένουμε στα λάθη του παρελθόντος. Είμαστε σε μια περίοδο που αξιολογούμε κάποια πράγματα για να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα».

Για το job description της δουλειάς τους:

Κορόνα: «Η κρίσιμη στιγμή μας είναι η μεταγραφική περίοδος. Όμως για να φτάσουμε εκεί είναι σημαντική η δουλειά που γίνεται μέρα με την μέρα. Η δουλειά μας πρέπει να μην σχετίζεται με αποτελέσματα γιατί καμία φορά αυτά σε επηρεάζουν. Υπάρχουν πολλά πράγματα που τρέχουν καθημερινά».

Κοτσόλης: «Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές. Είναι πολλά τα καθημερινά θέματα με τα οποία ασχολούμαστε. Δεν μπορώ να τα πω τώρα. Μπορώ να εγγυηθώ πως οι σχέσεις μας είναι άριστες και γι' αυτό η συνεργασία μας είναι εξαιρετική. Δεν πρέπει να εξαιρέσουμε και τον προπονητή από την διαδικασία αυτή. Ειδικά όταν αυτός είναι ο Ράφα Μπενίτεθ».

Για το κίνητρο:

Κορόνα: «Ήταν το πρότζεκτ, το σχέδιο, η φιλοδοξία που είχαν όλοι εδώ. Πέρασα πολλά χρόνια στην Βαλένθια. Το πλάνο ήταν ελκυστικό για έναν επαγγεματία σαν κι εμένα που έχω πάθος με την δουλειά μου. Έψαχνα το επόμενο βήμα και νομίζω μου ήταν αδύνατο να πω όχι σ' ένα τέτοιο πρότζεκτ».

Για το Παναθηναϊκό στοιχείο που φέρνει την ομάδα:

Κοτσόλης: «Έχουν περάσει εκατοντάδες ποδοσφαιριστές μεγαλύτεροι από μένα. Δεν νομίζω πως αυτό ήταν το διαβατήριό μου για την θέση αυτή, αλλά η πορεία μου με την Κηφισιά. Θα χρησιμοποιήσω το συναίσθημα που έχω προς το σύλλογο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Για όλες τις παραμέτρους που έχει η θέση του:

Κορόνα: «Είμαι συνηθισμένος να δουλεύω κάτω από πίεση. Είμαι χαρούμενος να διαχειρίζομαι μία τέτοια κατάσταση. Είμαι εδώ για να χτίσουμε από την αρχή το ποδοσφαιρικό μας τμήμα, να διαχειριστώ την αγορά, να χτίσουμε ένα υγιές οικονομικό μοντέλο, μα πάνω απ' όλα για να έχουμε μία ανταγωνιστική ομάδα. Πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία».

Για τις προτεραιότητες που έχουν για την ομάδα:

Κορόνα: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους συναδέλφους μου. Μου ήταν εύκολο να δουλεύω με τον κ. Κοτσόλη ακόμα και από τηλέφωνο. Είμαι σίγουρος πως θα κάνουμε καλή δουλειά»

Κοτσόλης: «Προτεραιότητα είναι το επόμενο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να μοιραστούμε ούτε ονόματα ούτε τίποτα. Προτεραιότητα είναι μόνο αυτό».

Για την Βαλένθια και τον Λιμ:

Κορόνα: «Κάθε ομάδα έχει διαφορετικές συνθήκες. Δεν είναι η στιγμή για να μιλήσουμε για την Βαλένθια. Ήταν φανταστική η περίοδος εκεί. Δεν με αγχώνει που θα δουλεύω με τον πρόεδρο να είναι εδώ «παρών, ίσα ίσα που το εκτιμώ».

Για τους ρόλους και το πλάνο των μεταγραφών:

Κορόνα: «Πάντα κοιτάμε για την ανταγωνιστικότητά μας. Είμαι σίγουρος πως την προσεχή περίοδο θα φροντίσουμε να βελτιώσουμε την ομάδα μας. Είμαστε εδώ για να κινηθούμε για παίκτες ακολουθώντας τον σωστό δρόμο»

Κοτσόλης: «Την καλή μεταγραφή θα την πιστωθεί ο σύλλογος, θα συμφωνήσω. Δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για να μιλήσουμε για μεταγραφές».

Για το τμήμα σκάουτινγκ:

Κορόνα: «Αξιολογούμε το τμήμα σκάουτίνγκ μας. Το ξαναχτίζουμε μ' έναν πιο μοντέρνο και λειτουργικό τρόπο».

Κοτσόλης: «Είμαστε στην διαδικασία της αξιολόγησης. Έχουμε κάποιες δικές μας ιδέες που αφορούν και τα data analytics, που έχουν εισέλθει στο ποδόσφαιρο».

Για την μείωση των παικτών του ρόστερ και το πόσο θα χρειαστεί να χτιστεί η ομάδα:

Κορόνα: «Θα έχουμε έντονο Δεκέμβριο με πολλούς αγώνες για τρεις διοργανώσεις. Ωστόσο δουλεύουμε επαγγελματικά για να είμαστε έτοιμοι να ενεργήσουμε όταν χρειαστεί».

Κοτσόλης: «Είναι λογικό. Κανείς δεν θέλει να δουλεύει μ' ένα μεγάλο ρόστερ. Οι παίκτες αξιολογούνται κατά την διάρκεια των αγώνων. Εμείς δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε όσο πιο έξυπνα γίνεται».

Για το μέιλ για τον Πελίστρι:

Κοτσόλης: «Αυτή ήταν όντως η πρώτη κίνηση. Ο σύλλογος άσκησε κάθε νόμιμο δικαίωμα που έχει. Όταν ένας παίκτης έχει αγωνιστεί με την ομάδα του στο τελευταίο ματς, δεν έχεις δικαίωμα να τους απαγορεύσεις να πάει στην εθνική του ομάδα. Δεν είναι εύκολο ένα παιδί που έχει όνειρο να παίξει στο Μουντιάλ να το αναγκάσεις να μην πάει. Με την επιστολή του ποδοσφαιριστή στείλαμε ξανά επιστολή διαμαρτυρούμενοι για το γεγονός ότι επέστρεψε ξανά με τραυματισμό».

Για το τι λείπει από τον σύλλογο σε σχέση με τους ανταγωνιστές του:

Κοτσόλης: «Θα αφαιρέσω όσο μπορώ το συναίσθημα στο κομμάτι αυτό. Για να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε επιτυχίες, πρέπει να υπάρξει συσπείρωση. Ένα από τα πρώτα μου μελήματα είναι να ισχυροποιήσω τους δεσμούς τόσο εντός όσο κι εκτός ομάδος».

Κορόνα: «Πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε κάθε λεπτό, αλλιώς είναι δύσκολα τα πράγματα».

Για το τι πρέπει να γίνει για ευρωπαϊκά επιτεύγματα και για την τόνωση του ελληνικού στοιχείου:

Κοτσόλης: «Στόχος είναι πάντα το επόμενο παιχνίδι και στην Ευρώπη. Χθες είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα παρά τις πολλές δυσκολίες. Μέλημά μας είναι να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς ποδοσφαιριστές. Αν είναι και Έλληνες ακόμα καλύτερα. Ο Τάκης κάνει μία εξαιρετική δουλειά στην ακαδημία. Έχουμε ήδη δει μερικά παιδιά που έχουν προωθηθεί».