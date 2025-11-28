Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, έδωσε το παρών στο παρών στην αίθουσα Τύπου του ΟΑΚΑ για την παρουσίαση του Μιγκέλ Κορόνα και του Στέφανου Κοτσόλη.

Ο Γιάννης Αλαφούζος είχε «προαναγγείλει» από την πρόσφατη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε πως πλέον θα είναι πιο... ενεργός και θα έχει πιο εμφανή παρουσία στην καθημερινότητα του Παναθηναϊκού και αυτό επιβεβαιώνεται.

Για του λόγου το αληθές ο ισχυρός άνδρας του Τριφυλλιού έδωσε το παρών στην παρουσίαση του νέου τεχνικού διευθυντή του κλαμπ, Μιγκέλ Κορόνα και του αθλητικού διευθυντή, Στέφανου Κοτσόλη, σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα Τύπου του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας.

Την παρουσίαση των νέων στελεχών της «πράσινης» ΠΑΕ έκανε ο αντιπρόεδρος Τάκης Φύσσας και εν συνεχεία οι δυο άνδρες απάντησαν στις ερωτήσεις των εκπροσώπων του Τύπου, με τον Γιάννη Αλαφούζο να έχει ρόλο... θεατή, μεταξύ των δημοσιογράφων.

Ο Κορόνα ανακοίνωθηκε ως διάδοχος του Γιάννη Παπαδημητρίου στο ρόλο του τεχνικού διευθυντή πριν από δυο εβδομάδες (14/11), ενώ ο Κοτσόλης επέστρεψε επίσημα στον Παναθηναϊκό στις 10 Νοεμβρίου, έπειτα από 5,5 χρόνια στην Κηφισιά, με την οποία έκανε μια εξαιρετική πορεία.