Μπάμπα: «Ανυπομονώ να βοηθήσω τον ΠΑΟΚ» (pics)

Ο Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα αναμένεται τη Δευτέρα (1/2) να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα του «Δικεφάλου», με τον 26χρονο αριστεροπόδαρο μπακ να δείχνει ανυπόμονος για να φορέσει την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που υπέγραψα στον ΠΑΟΚ και ανυπομονώ να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της μέχρι το τέλος της σεζόν. Η Ελλάδα ήταν πάντα μια ιστορική χώρα και θέλω να μάθω την γλώσσα και να γνωρίσω την κουλτούρα της», ανέφερε στο μήνυμά του ο Γκανέζος διεθνής αμυντικός, που αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι.

Very happy to have joined @PAOK_FC and looking forward to helping the team achieve its aim for the season.

Greece has always been a historical country and I'm desperate to learn the language and sink myself in the culture already.

pic.twitter.com/SlBrFkoTWU

— baba abdul-rahman (@babarahmangh) January 31, 2021