ΠΑΟΚ: Γεύμα Σαββίδη – Λουτσέσκου με τους αρχηγούς, μήνυμα στήριξης και αντίδρασης
Συνέχεια στις επαφές του Ιβάν Σαββίδη στο ξενοδοχείο Porto Carras, αυτή τη φορά με διευρυμένη παρουσία.
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι αρχηγοί του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρης Πέλκας και Τόμας Κεντζιόρα, βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι με τον ισχυρό άνδρα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ και τους γιους του, Γιώργο και Νίκο, σε ένα γεύμα με ουσία και ξεκάθαρα μηνύματα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από όσα προηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Έγινε αναφορά στον χαμένο τελικό, στην εικόνα της ομάδας, αλλά και στις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί μέσα στη σεζόν.
Από την πλευρά της ιδιοκτησίας εκφράστηκε στήριξη προς το ποδοσφαιρικό τμήμα, με ξεκάθαρη διάθεση να παραμείνει η ομάδα ενωμένη στην τελική ευθεία. Το μήνυμα που βγήκε ήταν σαφές: εμπιστοσύνη στο γκρουπ και πίστη ότι μπορεί να υπάρξει αντίδραση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.