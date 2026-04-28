Σε καλό κλίμα η συνάντηση στο Porto Carras, με την ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ να δείχνει εμπιστοσύνη στην ομάδα και πίστη για αντίδραση στο φινάλε της σεζόν.

Συνέχεια στις επαφές του Ιβάν Σαββίδη στο ξενοδοχείο Porto Carras, αυτή τη φορά με διευρυμένη παρουσία.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι αρχηγοί του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Δημήτρης Πέλκας και Τόμας Κεντζιόρα, βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι με τον ισχυρό άνδρα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ και τους γιους του, Γιώργο και Νίκο, σε ένα γεύμα με ουσία και ξεκάθαρα μηνύματα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από όσα προηγήθηκαν το τελευταίο διάστημα, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Έγινε αναφορά στον χαμένο τελικό, στην εικόνα της ομάδας, αλλά και στις δυσκολίες που έχουν παρουσιαστεί μέσα στη σεζόν.

Από την πλευρά της ιδιοκτησίας εκφράστηκε στήριξη προς το ποδοσφαιρικό τμήμα, με ξεκάθαρη διάθεση να παραμείνει η ομάδα ενωμένη στην τελική ευθεία. Το μήνυμα που βγήκε ήταν σαφές: εμπιστοσύνη στο γκρουπ και πίστη ότι μπορεί να υπάρξει αντίδραση.