Ο ΠΑΟΚ και τα New Media της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ παίζουν… μπάλα στο διαδίκτυο και προχωρούν σε ακόμα μία πρωτοποριακή κίνηση.

Οι φίλοι της ομάδας, πλέον, έχουν τη δυνατότητα να «ντύσουν» τον υπολογιστή τους στα… ασπρόμαυρα και η περιήγηση στο διαδίκτυο να γίνεται, μέσω του ΠΑΟΚ extension, σ’ ένα απόλυτα άσπρο και μαύρο περιβάλλον!

Με την συγκεκριμένη πρωτοποριακή εφαρμογή έχεις όλα τα τελευταία νέα, φωτογραφίες, video, wallpapers, συγκεντρωμένα στον browser σου.

Όπως αναφέρει η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ:

«Το επίσημο extension του ΠΑΟΚ φέρνει τα τελευταία νέα, highlights, wallpapers, καθώς και αποκλειστικό περιεχόμενο στον browser σας!

Επιλέξτε την αγαπημένη σας μηχανή αναζήτησης και τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες. Στηρίξτε τον ΠΑΟΚ και αποκτήστε πρόσβαση στα τελευταία νέα της ομάδας σας σε κάθε νέο tab.

Απολαύστε την αγαπημένη σας ομάδα απευθείας από τον browser σας με αποκλειστικές HD εικόνες υψηλής ευκρίνειας, wallpapers και επίσημα βίντεο.

Εγκαταστήστε το επίσημο ΠΑΟΚ extension σε Windows, Mac και Chrome OS και δώστε στον Google Chrome ή τον Microsoft Edge browser μία ΠΑΟΚ εμφάνιση».

PAOK FC has its own Browser Extension. Live a total black & white experience!

Read more, download it and install it here: https://t.co/zlgLKcprwq #PAOK #NewMedia pic.twitter.com/luFhYwofq1

— PAOK FC (@PAOK_FC) January 21, 2021