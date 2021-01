Η ΑΕΚ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Welcome Through Football

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ αναφέρει:

Την τιμή να συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα του European Football for Development Network "Welcome Through Football” θα έχει η ΠΑΕ ΑΕΚ, από τον Ιανουάριο του 2021 και για τους επόμενους 36 μήνες.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο κοινωνικό project στο οποίο μαζί με την ομάδα μας θα συμμετέχουν και θα συνεργαστούν από κοινού και κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ, όπως η Λίβερπουλ, η Νιούκαστλ, η Έβερτον, η Βέρντερ Βρέμης, η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, η Γκενκ, η Μπενφίκα κι η Χαρτς.

Το «Welcome Through Football» υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί ένα ημερήσιο ποδοσφαιρικό – εκπαιδευτικό πρόγραμμα για πρόσφυγες, ηλικίας 7-25 ετών. Έχει διάρκεια δώδεκα εβδομάδες το χρόνο για τρία χρόνια και αποτελεί δημιούργημα του UEFA Foundation, με σκοπό την καλύτερη δυνατή προσαρμογή των μεταναστών στις χώρες υποδοχής, μέσω του ποδοσφαίρου.

Το EFDN και οι συμμετέχουσες ομάδες θα αναπτύξουν και θα δοκιμάσουν μια ευρωπαϊκή μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο ως εργαλείο για να προσεγγίσει πρόσφυγες και μετανάστες με στόχο να τους ενεργοποιήσει σωματικά και κοινωνικά. Μέσω του προγράμματος θα εκπαιδευτούν, επίσης, και τα μέλη του προσωπικού των συμμετεχόντων οργανισμών.

Το «Welcome Through Football» ξεκινάει την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, με την διαδικτυακή σύσκεψη των ομάδων που θα λάβουν μέρος και θα ολοκληρωθεί το 2023 με τη Γενική Συνέλευση του EFDN να έχει συμφωνηθεί από το Δίκτυο και την ΠΑΕ ΑΕΚ να πραγματοποιηθεί στο νέο μας γήπεδο, «Opap Arena»!