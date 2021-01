Σαουθάμπτον - Λίβερπουλ: Ειδικά στοιχήματα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. |21+

Ο στόχος που είχε θέσει η διοίκηση του Παναθηναϊκού για αυτή την σεζόν με βάση τα λεγόμενα των επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, ήταν ο πρωταθλητισμός. Για αυτό το Τριφύλλι ανέβασε στο διπλάσιο το μπάτζετ, για αυτό έκανε δέκα μεταγραφές και άλλαξε την πολιτική των συμβολαίων, πιστεύοντας πως αυτός ήταν ο σωστός δρόμος για το επόμενο βήμα.

Το χειρότερο ξεκίνημα στην ιστορία του έφερε τον Παναθηναϊκό αρκετά νωρίς μακριά από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και ο πήχης έπεσε στην διεκδίκηση της τέταρτης θέσης, ώστε να μην γράψει... ιστορία ο σύλλογος και να μείνει εκτός Ευρώπης για ακόμη μία χρονιά, αυτή την φορά για αγωνιστικούς λόγους!

Μπορεί με τα υπάρχοντα δεδομένα να μην φαντάζει εύκολη υπόθεση η είσοδος στην τετράδα, ωστόσο, είναι ο μοναδικός στόχος που υπάρχει στο πράσινο στρατόπεδο στην αρένα του πρωταθλήματος και απαγορεύεται η ομάδα να πετάξει λευκή πετσέτα από την 14η αγωνιστική!

Δεν υπάρχουν περιθώρια

Ο Ντάνι Πογιάτος έφυγε, ο Λάζλο Μπόλονι ήρθε, η ομάδα βελτιώθηκε, έκανε κάποιες νίκες αλλά και πάλι δεν έχει καταφέρει να σταθεροποιηθεί. Και το κυριότερο; Με τις συχνότητα που γκελάρει, είναι απίθανο να προλάβει το... τρένο της Ευρώπης. Μετά την νέα απώλεια βαθμών στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, ο Παναθηναϊκός παραμένει αρκετά μακριά από τις ομάδες που κυνηγά(θεωρητικά) και δεν μπορεί να εκμεταλλευθεί τις απώλειές τους, όπως για παράδειγμα την ήττα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Εννιά πόντους μακριά από τον ΠΑΟΚ που έχει ματς λιγότερο, πέντε βαθμούς πίσω από την Ένωση που και αυτή έχει παιχνίδι που χρωστά. Ο Άρης που φάνταζε ως ο άμεσος ανταγωνιστής για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο είναι ένα δεκάποντο μακριά και έχει δύο αναμετρήσεις λιγότερες!

Δύο στα δύο ή... καληνύχτα!

Τα προβλήματα πολλά, Πάρα πολλά, καθώς εκτός θα είναι ο Μαουρίσιο μέχρι το τέλος του μήνα λόγω Covid19, θα χάσουν κάποια από τα επόμενα παιχνίδια οι Βιγιαφάνιες και Σάντσες που αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα ενώ και ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι τραυματίας και σύμφωνα με τον Μπόλονι μολύνθηκε και εκείνος από τον κορονοϊό! Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη αλλά μπροστά του το Τριφύλλι έχει δύο παιχνίδια που πρέπει να τα πάρει. Must win. Do or die. Εκτός με τον Απόλλωνα και εντός με την ΑΕΛ. Το εξάποντο είναι μονόδρομος. Αν δεν μπουν στο σακούλι αυτοί οι βαθμοί το... μένουμε Ελλάδα θα επιβεβαιωθεί από τον Ιανουάριο κιόλας!

Στα χνάρια της... Γάνδης

Το κλίμα ανάμεσα σε παίκτες και προπονητή είναι στην χειρότερη δυνατή κατάσταση, καθώς καθημερινά μεγαλώνει το χάσμα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού και τον Ρουμάνο προπονητή, ο οποίος κινδυνεύει να ζήσει ημέρες... Γάνδης! Στην βέλγικη ομάδα απολύθηκε μέσα σε 25 ημέρες, έχοντας χάσει τα αποδυτήρια, με τους παίκτες να κάνουν δημόσιες τοποθετήσεις εναντίον του, για τις επιλογές του στο τακτικό κομμάτι.

Στο Τριφύλλι δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει στηρίγματα, δεν έχει κανένα έρεισμα ενώ ο βοηθός του, Κουζνέτσοφ, αποτελεί μέρος του προβλήματος και όχι κομμάτι της λύσης. Κάποια πράγματα, δεν μπορεί να είναι τυχαία... Για την ώρα, πάντως, ο Μπόλονι απολαμβάνει την στήριξη του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ, Γιάννη Αλαφούζου.