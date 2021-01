Ο Ολυμπιακός το χρειάζονταν πολύ αυτό που έγινε…

Αν μη τι άλλο ο Ολυμπιακός έδειξε ότι έμαθε: τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού (5 Οκτωβρίου) έφερε τον Βινάγκρε, πρώτη ημέρα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου (1η Γενάρη) έφερε τον Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ…

Την χρειάζονταν πολύ ο Ολυμπιακός αυτή την κίνηση, αυτή τη μεταγραφή. Και για αγωνιστικούς, πρωτίστως, λόγους, αλλά και γενικότερα. Δεν του «έβγαινε» μήνες τώρα αυτή η ιστορία με τον αριστερό μπακ. Έφυγε ο Τσιμίκας και ο σύλλογος δεν μπορούσε να σταυρώσει παίκτη! Ζητούσε ο Μαρτίνς τον Νιγηριανό Ζαϊντού και πήγαινε και τον έπαιρνε από την Σάντα Κλάρα η Πόρτο…Ζητούσε τον Ματέους Ρέις πλακώνονταν μαζί του η ομάδα του (Ρίο Άβε) και τον έβαζε στο ψυγείο, πήγαινε ο Ολυμπιακός να τον κλείσει από τώρα για το Δεκέμβρη και έκανε ντου κι η Σπόρτινγκ και τον υπέγραφε!...Ζητούσε τον Όλεγκ και ξαφνικά έκανε κίνηση να τον πάρει η Πόρτο, από εκεί που τον είχε και τον είχε αφήσει να φύγει…

Είχε φάει ήττες ο Ολυμπιακός από τις δύο μεγάλες ομάδες της Πορτογαλίας, αλλά τώρα πήρε μία ωραία ρεβάνς με τον Όλεγκ! Χρειάστηκε βέβαια να δώσει μεγάλη μάχη, όπως αποδείχθηκε δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση.

Χρειάστηκε ο Μαρινάκης να δώσει εντολή να «φύγουν» όσο χρήματα έπρεπε για να γίνει η δουλειά-πάνω από 2 εκ. Ευρώ πήρε η Πάσος Φερέιρα, ενώ με τα μπόνους μπορεί η μεταγραφή να πάει πολύ πιο πάνω. Ο δε παίκτης πήρε ένα πολύ καλό συμβόλαιο, κατά την πορτογαλική A Bola «πολύ δελεαστικό»…

Χρειάστηκε η Σουλούκου να εξαντλήσει τη διαπραγματευτική της δεινότητα και δη επί ημέρες συζητήσεων επί συζητήσεων για να κλείσει τη συμφωνία, την στιγμή κατά την οποία Πόρτο και Πάσος έχουν άριστες σχέσεις (μόλις το καλοκαίρι η πρώτη πήρε από τη δεύτερη δανεικό τον Μπρούνο Κόστα, έναν από τους καλύτερους παίκτες της φετινής Πάσος)…

Χρειάστηκε ο Μαρτίνς να εξαντλήσει ο ίδιος την πειθώ του για να πείσει τον παίκτη να αρνηθεί την πρόταση της Πόρτο και να αποδεχθεί αυτή του Ολυμπιακού, εξηγώντας του το πρότζεκτ που έχει στο μυαλό του γι΄ αυτόν και τι προοπτικές μπορεί να ανοίγονται για τον παίκτη εδώ (βλέπε μεταγραφή Τσιμίκα στη Λίβερπουλ)…

Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι το πρώτο βήμα έγινε-ο Ολυμπιακός πήρε παίκτη για να κλείσει το μεγαλύτερο κενό στο ρόστερ του, και τον πήρε κι έγκαιρα. Για την ακρίβεια με πέντε ημέρες καθυστέρηση, αφού το ιδανικό πλάνο ήταν να βρίσκονταν στην Αθήνα ο 23χρονος Μολδαβός από την Δευτέρα, με το που γύρισε όλη η ομάδα από την άδεια των Χριστουγέννων. Όμως, η Πόρτο έκανε την σφήνα και «φαγώθηκε» έτσι αυτό το πενθήμερο.

Το επόμενο βήμα είναι να αποδειχθεί η σωστή κίνηση-εδώ, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Ο Μαρτίνς ήταν πολύ επίμονος για την απόκτηση του. Τον προτιμούσε κι από τους δύο άλλους στόχους της short list, τον Νορβηγό Μπιόρκαν (μόλις έξι μήνες νεότερος) και τον Βραζιλιάνο Νταλμπέρτ. Από τον Μπιόρκαν γιατί ο Όλεγκ έχει παραστάσεις από ένα σαφώς πιο δυνατό πρωτάθλημα όπως το πορτογαλικό, σε σχέση με το νορβηγικό, αλλά και έχει 24 παιχνίδια με την Εθνική ομάδα του, ο δε Μπιόρκαν μόνο από την Εθνική Ελπίδων. Κι από τον πιο έμπειρο και σαφώς πολύ ποιοτικό Νταλμπέρτ γιατί ο παίκτης θα έρχονταν από την Ίντερ δανεικός χωρίς ο Ολυμπιακός να έχει τη δυνατότητα το καλοκαίρι να τον αγοράσει (10 εκ. Ευρώ θα ήταν η οψιόν), ο δε Βραζιλιάνος προέρχεται από μέτρια σεζόν στη γαλλική Ρενς, ενώ ο Όλεγκ από καλή σεζόν στην Πάσος.

Έρχεται με μία…φόρα μπορεί κανείς να πει για τον Όλεγκ, γεννημένος στη Μολδαβία, αλλά ποδοσφαιρικά αναθρεμμένος στην Πορτογαλία, στην οποία βρίσκεται από τα τέσσερα χρόνια του κι έχοντας περάσει από την Ακαδημία της Σπόρτινγκ, αλλά και τη Β ομάδα της Πόρτο. Το παιδί αυτό έχει παίξει και στις 11 αγωνιστικές του φετινού πορτογαλικού πρωταθλήματος χωρίς να χάσει ούτε λεπτό, ενώ έχει στα πόδια του ένα ακόμη 90λεπτο Κυπέλλου, ένα ημίχρονο Λιγκ Καπ και οκτώ παιχνίδια με την Εθνική του (εφτά 90λεπτα κι ένα ημίχρονο)! Σύνολο 21 ματς. Θεωρητικά τουλάχιστον είναι αυτό που λέμε, "έρχεται και παίζει".

Προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι έχω…εντρυφήσει κιόλας στην ανάλυση του, αλλά όσο τον έχω ψάξει μου φαίνεται μία ενδιαφέρουσα περίπτωση. Γρήγορος, φεύγει με μεγάλη ταχύτητα μπροστά, έχει καλή σέντρα, σκοράρει, έχει καλές τοποθετήσεις και καλύψεις πίσω. Σίγουρα θέλει δουλειά, στο αμυντικό κομμάτι αναφορικά με την αντιμετώπιση του αντίπαλου εξτρέμ ώστε να μην τον χάνει εύκολα κι επιθετικά στην αποτελεσματικότητα του.

Σίγουρα θα χρειαστεί κι αυτός ένα διάστημα προσαρμογής, καθότι πρώτη φορά βγαίνει από την Πορτογαλία, ενώ έρχεται από μία ομάδα που είναι 6η στην Πορτογαλία (και πέρυσι 13η…) σε μία ομάδα στην οποία θα κάνει πρωταθλητισμό. Από την άλλη, έχει το αβαντάζ της ίδιας γλώσσας που μιλάει ο προπονητής και οι βασικότεροι αμυντικοί (Σα, Σεμέδο, Ραφίνια)!

Ο Μαρτίνς παίρνει κι ο ίδιος μία ευθύνη. Ο Μαρινάκης τον εμπιστεύθηκε εκ νέου και του έκανε το χατίρι με τον Όλεγκ, παρότι από τους τέσσερις Πορτογάλους που ήρθαν το καλοκαίρι, επί της ουσίας ακόμη δεν έχει βοηθήσει κανένας-ο μεν Πέπε ήταν 1000% εισήγηση του προπονητή, για δε τους Μπρούμα, Βινάγκρε και Τιάγκο ο Πέδρο πραγματικά ενθουσιάστηκε όταν του είπαν ότι μπορεί να γίνουν οι μεταγραφές τους και έδωσε πλήρη συγκατάθεση.

Είναι σημαντικό δε κι ότι το παιδί έρχεται με την ψυχή του, όπως προκύπτει από κάθε πηγή, όπως π.χ. από το ρεπορτάζ πορτογαλικού τηλεοπτικού καναλιού, του TVI24 εδώ (https://twitter.com/sul_dragao/status/1344719217006948360). According to Candido Costa @tvi24pt yesterday the @FCPorto exercised the preemptive right over Oleg and there was a meeting between Oleg and an OFFICER @FCPorto (ñ it was the PDC) and "they asked him what he thought of this and he said he had his head and wanted to go to the @olympiacosbc

Το ζητούμενο είναι να γίνει μία σωστή διαχείριση μεταξύ του Χολέμπας, που έχει τραβήξει όλο το λούκι φέτος, και του Όλεγκ, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να πάρει κι από τους δύο όσο μπορεί περισσότερα πράγματα, αφού με τρία παιχνίδια την εβδομάδα επί δύο ολόκληρους μήνες, αναποφεύκτως η ομάδα θα έχει ανάγκη και τους δύο. Την εμπειρία του μεν, τον ενθουσιασμό του δε. Τον δυναμισμό του μεν, την επιθετικότητα του δε…

Άσχετο: αυτή την στιγμή, άλλη μεταγραφή δεν προβλέπεται. Αυτή την στιγμή. Ποιος ξέρει πώς θα είναι τα πράγματα σε 15 ημέρες και μετά από πέντε παιχνίδια, εκ των οποίων τα δύο ντέρμπι, θα δούμε…