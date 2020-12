Ολυμπιακός: Με Μπρούμα βασικό κόντρα στην ΑΕΛ (pic)

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΛ με στόχο τη νίκη που θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League Interwetten.

Ο Πέδρο Μαρτίνς για το εν λόγω παιχνίδι άφησε τον Μπουχαλάκη στον πάγκο, ενώ έδωσε φανέλα βασικού στον Μπρούμα, ο οποίος θα πάρει θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Πίσω από τον Ελ Αραμπί σε ρόλο «δεκαριού» θα είναι ο Φορτούνης και στο δεξί φτερό βρίσκεται ο Σουντανί.

Αναλυτικά η ενδεκάδα:

Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Χολέμπας, Εμβιλά, Καμαρά, Σουντανί, Φορτούνης, Μπρούμα, Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ, από την @Stoiximan ! / Our line-up for today’s match against AEL FC is powered by @Stoiximan ! #Olympiacos #slgr #OLYAEL #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/OpF3uWn0Fq

— Olympiacos FC (45) (@olympiacosfc) December 20, 2020