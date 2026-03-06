Έτοιμη η ΑΕΛ Novibet για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena, με τον Σουρλή να είναι ξανά διαθέσιμος. Εκτός ο Αποστολάκης που εκτίει.

Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια το απόγευμα του Σαββάτου (7/3, 18:00) με τους βυσσινί να ανακοινώνουν την αποστολή.

Ο Σάββας Παντελίδης βλέπει τον Σουρλή να επιστρέφει ξεπερνώντας τον τραυματισμό του. Ο τραυματίας Σίστο δεν είναι διαθέσιμος, ο Αποστολάκης έμεινε επίσης εκτός καθώς δηλώθηκε να εκτίσει, ενώ όπως και στο ματς της περασμένης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ εκτός έμειναν για διάφορους λόγους και οι Παπαγεωργίου, Αντράντα, Στάικος και Νγκόι.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μελίσσας, Βενετικίδης, Μασόν, Ρόσιτς, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παντελάκης, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Κοσονού, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε, Κακουτά, Δημινίκος.